Das Neubaugebiet Wackeldorn III in Angelbachtal. Archivfoto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) "Von der Wiege bis zum Grab - Familienpolitik ist Angelbachtals Markenzeichen." Mit dieser Aussage leitete Bürgermeister Frank Werner seinen Vortrag im Clubhaus des TSV-Eichtersheim im Rahmen einer CDU-Veranstaltung ein. An der Familienpolitik hänge die gesamte Entwicklung der Gemeinde, sagte der Bürgermeister, der das Publikum einlud, den Abend als Dialog zu gestalten.

Trotz der Baugebiete, so erläuterte der Rathauschef, sei die Einwohnerzahl in den letzten zehn Jahren recht stabil geblieben. Es gebe mehr Todesfälle als Geburten, dazu ziehe es junge Erwachsene zum Studieren in die Städte. Gäbe es die neuen Baugebiete nicht, hätte Angelbachtal einen jährlichen Schwund von rund einem Prozent der Bevölkerung zu verzeichnen.

Zur gelungenen Familienpolitik in Angelbachtal zähle das vor wenigen Jahren eingeführte Tagesmüttersystem. Zurzeit stünden zwei Tagesmütter (selbstständig) zur Verfügung. Die Kinderkrippe wurde 2011 gebaut, vier Kindergärten gibt es auch - der Ausbau schreite voran.

Die Grundschule habe eine stabile Schülerzahl. Seit zwei Jahren sei der Besuch der Ganztagsschule möglich. Die Sonnenbergschule sei im Bereich der Sekundarstufe mit die letzte Werkrealschule im Schulamtsbezirk Mannheim. "Dort wird für die Schüler eine super Arbeit geleistet," sagte Werner, "mitunter viel passgenauer als an anderen Schulen."

Ein großer Pluspunkt für Kindergarten und Schule sei die im Januar 2017 eröffnete Mensa. Besonders Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, profitierten von diesem Angebot. Zurzeit werde ein Spielplatz in der Sudetenstraße reaktiviert. Für einen Naturerlebnispfad mit integriertem Spielplatz sind die Aufträge an die Firmen vergeben.

Mit Lebensmittelmärkten und Direktvermarkter sei die Gemeinde gut versorgt. Dazu gebe es ein hervorragendes Vereinsangebot von Musik über kirchliche Gruppen bis zu sportlichen Aktivitäten. Um die Wohnattraktivität in Angelbachtal zu erhalten, treibe die Gemeinde den Glasfaserausbau voran.

Neu sei ein sogenanntes Jugendforum der politischen Gemeinde. Die erste von weiteren Veranstaltungen war überraschend gut besucht. "Das war eine sehr schöne Veranstaltung mit offener Diskussion und einer tollen Fragerunde", sagte das Gemeindeoberhaupt. Als Ergänzung dazu sei auch ein Seniorenforum geplant.

Über Schulsozialarbeit, bezahlbare Mietwohnungen, seniorengerechtes Wohnen und die derzeitige Verkehrssituation wurde anschließend diskutiert. Gegen Ende der Veranstaltung informierte der Bürgermeister auch über die Angebote der Grabgestaltungsmöglichkeiten, wie sie in Angelbachtal seit einiger Zeit möglich sind. Nach gut zwei Stunden bedankte sich CDU-Vorsitzende Stephanie Brecht für den bürgernahen Abend, der wiederholt werden soll.