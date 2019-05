Angelbachtal. (jubu) Ein heller Flammenschein am Nachthimmel alarmierte Anwohner am Donnerstag kurz vor 5 Uhr in Michelfeld. Zunächst war der Brand einer Lagerhalle in der Etzwiesenstraße gemeldet worden. Doch die Lage stellte sich schließlich weniger dramatisch heraus, als zunächst angenommen.

Aus noch unbekannter Ursache war ein Unterstand hinter einer Halle für Elektromotoren in Brand geraten. Eine darunter verlaufende Gasleitung zu einem Tank hatte Leck geschlagen und verstärkte das Feuer.

Um überhaupt an den Brandherd zu gelangen mussten die Wehrleute eine Scheibe an der Halle einschlagen und das Rolltor zum Unterstand gewaltsam öffnen. Dem raschen und personalintensiven Eingreifen der Feuerwehren war es zu verdanken, dass letztlich kein größerer Schaden entstand.

„Durch die enge Bebauung hätten die Flammen jederzeit auf die Lagerhalle oder eine direkt angrenzende Schreinerei übergreifen können“, erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Jochen Kattermann. Im Einsatz waren über 60 Einsatzkräfte aus Angelbachtal, Sinsheim, Waldangelloch und Eschelbach sowie das DRK, die Polizei und das THW Sinsheim. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden ein Vordach und diverse Gerätschaften beim Brand beschädigt. Der Brandschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf eine Brandstiftung bestehen derzeit nicht, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, berichtet die Polizei am Morgen.