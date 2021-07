An den stillgelegten Feldern, die die Gemeinde und auch die Landwirte zur Verfügung gestellt haben, weisen nun Schilder auf das Rebhuhn-Projekt hin. Fotos: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. "Rebhühner gehören zur Kulturlandschaft des Kraichgaus", erklärt Gerd Häuselmann bei der Vorstellung des Rebhuhn-Schutzprogramms der Eichtersheimer Jagdpächter zusammen mit dem Landschafserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) und Bürgermeister Frank Werner.

Doch leider sieht oder hört man die Wildhühner auf Eichtersheimer Gemarkung – wie in vielen anderen Gemeinden auch – praktisch gar nicht mehr. Die großen Feldflächen, die vor Jahrzehnten bei der Flurbereinigung entstanden sind und die exzessive landwirtschaftliche Nutzung mutmaßen die Jäger, sind Gründe warum die Tiere kaum noch zu finden sind. Das soll sich aber wieder ändern, zumindest hoffen es die Beteiligten, zu denen auch drei Landwirte gehören.

Vor rund drei Jahren war das Schutzprojekt gemeinsam mit dem LEV gestartet, blickte Häuselmann beim Treffen am Eichtersheimer Bocksberg – an der Gemarkungsgrenze zu Mühlhausen und Eschelbach – zurück. Einiges an Arbeit sei es gewesen, die Landwirte von dem Vorhaben zu überzeugen und sie zum Anlegen von Blühflächen zu motivieren, berichtet er.

Doch inzwischen blüht es an vielen kleineren Feldflächen im Gewann, dass auch durchzogen von zahlreichen Grünstreifen mit Büschen und Bäumen den idealen Lebensraum für die Rebhühner bietet. Diese lieben "Offenland" erklärt Umweltwissenschaftlerin Teresa Schlemmer vom LEV. Gemeint ist damit niedrige Vegetation bis hin zur Steppenlandschaft. Diese wurde mit der speziellen Samenmischung geschaffen, die dort von den Landwirten ausgebracht wurde. Gesät wurde nur eine ganz geringe Menge pro Quadratmeter, was die Landwirte vor Herausforderungen stellte, aber dafür sorgen soll, dass die Fläche nicht zu dicht bewächst. Die Pflanzen bieten neben ansehnlichen bunten Blüten vor allem Schutz und Nahrung für die Rebhühner. Angrenzende Graswege oder kleine gemähte Bereiche benötigen die Hühner ebenfalls, ergänzt Jäger Manfred Häuselmann, denn am Morgen würden diese gerne ihr Gefieder in der Sonne trocknen – und bei drohender Gefahr schnell wieder im Feld verschwinden.

Doch die Rebhühner profitieren nicht allein von den für mindestens fünf Jahren stillgelegten Flächen: Auch anderes "Niederwild" wie Fasane oder Hasen fühlen sich in diesen Feldern wohl. Insekten freuen sich über die Blüten und diese wiederum locken auch Vögel an. So ist sich Häuselmann sicher, kürzlich auch wieder Distelfinken gehört zu haben.

Einige der notwendigen Flächen wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, doch auch die Landwirte brachten Teile ihrer Gelände ein. Hier geht es auch um Felder, die sehr steil gelegen und damit schlechter zu bearbeiten oder wenig fruchtbar sind. Über den LEV wurden im Rahmen des Förderprogramms Landesmittel für die Samenmischung und die Pflege zur Verfügung gestellt. Die Flächen werden übrigens im Herbst nicht komplett umgepflügt. Vielmehr sollen sie auch über Winter Schutz und Nahrung für die Wildtiere bieten. Deshalb wird immer nur die Hälfte einer Fläche im Frühjahr neu angebaut.

Als "tolle Gemeinschaftsaktion" bezeichnet Bürgermeister Werner das Rebhuhnprojekt und dankte bei der Vorstellung allen Beteiligten für ihren Einsatz. Beim Landschaftserhaltungsprogramm lobte er das "pragmatische Herangehen" und verwies auch auf das kürzlich gemeinsam gestartete Beweidungsprojekt mit Ziegen und Schafen am Michelfelder Rossberg (wir haben berichtet).

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch die Rebhühner irgendwann auf "ihren" Blühflächen einziehen. Hier ist man aber guter Dinge, denn nur wenige hundert Meter entfernt, auf Mühlhäuser Gemarkung, wurden die Tiere – ebenfalls unterstützt durch ein Förderprojekt – wieder angesiedelt und müssten jetzt nur über den Hügel ziehen.

Doch auch wenn diese noch auf sich warten lassen, andere Tiere profitieren schon jetzt von den stillgelegten Flächen, die zudem ein kleiner Beitrag für den Hochwasserschutz sind, da die Böden dort bei Starkregen nicht so einfach abgeschwemmt werden und der Bewuchs das Wasser bremst. Auch dies konnte man in den vergangenen Wochen am Bocksberg feststellen.