Von Ralf März

Angelbachtal. Eine Großbaustelle kündigt sich für das kommende Frühjahr an: Wie das Regierungspräsidium der Gemeinde mitgeteilt hat, soll die seit geraumer Zeit geforderte Fahrbahnsanierung in der Eichtersheimer Hauptstraße in den kommenden Monaten erfolgen. Da es sich bei der Hauptstraße um die Bundesstraße 292 handelt, ist der Bund als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der Fahrbahn zuständig und muss auch die Kosten dafür tragen. Seit langem beklagen sich die Anwohner über den schlechten Zustand der Straße, Schlaglöcher, Setzungen und Risse sind deutlich sichtbar.

Die Zusage des Regierungspräsidiums nahm die Gemeinde zum Anlass, auch die im Untergrund befindlichen Leitungen untersuchen zu lassen: Die gusseiserne Wasserleitung stammt aus dem Jahr 1907, der Kanal ist zwar jünger, jedoch ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Wie beauftragte Untersuchungen des Sinsheimer Ingenieurbüros Willaredt zeigen, seien Auswaschungen an den Kanalrohren, Hohlräume sowie Setzungen im Bereich der Anschlüsse zu sehen.

Auch auf die Maßnahmen der Straßensanierung ging Diplom-Ingenieur Mirco Büchler ein: Im Bereich ab dem Anschluss am Kreisverkehr Schlossstraße bis zum Kreisel der Heidelberger Straße soll die Asphaltschicht komplett entfernt, der Schotter-Untergrund nachverdichtet und eine neue Asphaltschicht aufgebracht werden. Gerade durch die Verdichtungsarbeiten seien weitere Schäden an Kanal und der 111 Jahre alten Wasserleitung samt Hausanschlüssen vorprogrammiert, so der Experte. Er schlug den Gemeinderäten den Austausch der Rohre samt Hausanschlüssen in offener Bauweise im Rahmen der Straßensanierung vor. Beim Bau der beiden Kreisverkehre waren die dortigen Leitungen bereits ausgetauscht worden, so dass hier keine Arbeiten notwendig werden.

Bürgermeister Frank Werner bezeichnete es als "unverantwortlich", nur die Oberfläche der Straße zu sanieren, ohne sich den Arbeiten im Untergrund anzunehmen. Gleichzeitig verwies er aber auf eine Kostenschätzung von rund 750.000 Euro für die Erneuerung der Leitungen, die sich in der Zukunft in Gebührenerhöhungen bei Wasser und Abwasser niederschlagen werden.

"Sinnvoll auch bei Auswirkungen auf die Gebühren" meinte Gemeinderat Werner Müller zu der Maßnahme, und auch Jürgen Lutz gab zu bedenken, dass ein Verzicht "fatal" wäre. Hubert Mildenberger regte an, auch die Bürgersteige bei den Planungen zu berücksichtigen.

Wie die Baumaßnahme ablaufen könnte, wollte Gemeinderat Günter Deja wissen. Klar ist, dass der Leitungstausch deutlich aufwendiger ist als die reine Fahrbahnsanierung: Von etwa vier Monaten Bauzeit sprach Büchler. Die Anwohner sollen während dieser Zeit zwar auf ihre Grundstücke fahren können, für den Durchgangsverkehr müsse die Straße jedoch gesperrt werden. Ausweichen müsse dieser beispielsweise auf die parallel verlaufende Frankenstraße.

Einstimmig sprachen sich die Bürgervertreter für die Durchführung der Maßnahmen im Straßenuntergrund aus und beauftragten das Büro Willaredt mit den Detailplanungen. Vorgesehen ist eine Ausschreibung im Spätjahr, die Vergabe voraussichtlich im November und ein Baubeginn zum kommenden Jahresstart. Mit dem Regierungspräsidium sei die Planung bereits vorbesprochen worden, so Bürgermeister Frank Werner, dort habe man sich sehr kooperativ gezeigt.