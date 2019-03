Vom Bauhof wurde ein kräftiger Rückschnitt am Ufer des Waldangelbachs in der Ortsmitte vorgenommen. Zunächst soll nur das Ufer hergerichtet werden. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Ob Gemeinderat Hubert Mildenberger wusste, was am Ende aus seinem Antrag wird, den er für die Freien Wähler bei den Gemeindehaushaltsberatungen einbrachte? Diskutiert wird inzwischen nämlich nicht nur in Angelbachtal darüber, sondern bereits in Heidelberg. Allerdings wurde auch an den Fakten gedreht.

Der Reihe nach: Hubert Mildenberger hatte während der Haushaltsberatungen Anfang Februar den Antrag gestellt, den Uferbereich des Waldangelbachs beim Festplatz in der Dorfmitte ordentlich herzurichten und vom starken Bewuchs zu befreien. Im Rahmen der Bachrenaturierung und der Festplatzgestaltung vor knapp 30 Jahren wurden dort Treppen bis ans Ufer angelegt. Zahlreiche Bäume wucherten dort allerdings im Laufe der Jahre. Inzwischen ist auch der angestaute Teich mit seiner Insel verschlammt.

Zwar wurde in der Sitzung von verschiedenen Räten auch die Einrichtung einer Wasserspielmöglichkeit für Kinder ins Gespräch gebracht; Helmut Schleckmann schlug gar Steine im Wasser "zum Drüberspringen" vor. Berücksichtigt wurde im Haushalt letztendlich aber lediglich ein Ansatz von 5000 Euro für die Arbeiten zum Freischneiden des Uferbereichs durch den Gemeindebauhof. Schon damals hatte Gemeinderat Dr. Axel Derks vor Gesundheitsgefahren durch mögliche multiresistente Keime im Wasser gewarnt und deshalb gegen den Antrag votiert.

Auch in der jüngsten Ratssitzung rief er dieses Thema in der Diskussion vor dem Haushaltsbeschluss nochmals auf und sorgte damit für fragende Blicke im Ratsgremium, als er erneut vor den Gefahren des Bachs warnte. Eine Untersuchung gibt es dazu aber offensichtlich nicht. Wenige Kilometer bachabwärts in Mühlhausen und Rauenberg wurden in den vergangenen Jahren Spielmöglichkeiten am Bach geschaffen, wiesen einige Räte die Befürchtungen zurück. Hubert Mildenberger zitierte gar den alten Satz: "Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben."

In den anschließenden Bekanntgaben informierte Bürgermeister Frank Werner dann, dass inzwischen das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises von einem Ratsmitglied eingeschaltet worden sei. Die Gemeinde wurde von der Behörde schriftlich aufgefordert, am Planungsverfahren des Wasserspielplatzes beteiligt zu werden, sagt Werner im Gespräch mit unserer Zeitung. Wer die Behörde auf den Plan gerufen habe, wollte Werner nicht sagen.

Deutlich machte er jedoch, dass es derzeit kein Verfahren zur Planung eines Wasserspielplatzes in Angelbachtal gebe. Am Ratstisch wurde lediglich der Gemeindehaushalt - die Finanzplanung der Kommune - beraten. Und auch darin finden sich keine Mittel für den Bau oder die Planung eines derartigen Spielplatzes. Lediglich das Herrichten des Bachufers ist mit 5000 Euro berücksichtigt.

Dies wurde vor dem Start der Vegetationszeit vom Gemeindebauhof inzwischen begonnen. Bäume und Sträucher wurden zurückgeschnitten, der Blick auf den Bachlauf ist wieder frei. Viel mehr wird voraussichtlich gar nicht passieren, denn beim Eingriff ins Bachbett müsste vermutlich zunächst das Wasserrechtsamt eingeschaltet werden.

Doch ob sich damit auch die Wogen am Ratstisch wieder glätten, wo vor dem Haushaltsbeschluss und auch später hinter verschlossener Tür - wie aus Gemeinderatskreisen zu erfahren war - noch hitzig debattiert wurde, bleibt fraglich. Bis zur Wahl sind es bekanntlich noch drei Monate.