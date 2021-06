Zur Talseite hin sollen zwölf neue Bauplätze entstehen. Schon jetzt ist das Parken in der Straße teilweise schwierig. Foto: Ralf März

Angelbachtal. (RNZ) Das Bebauungsplanverfahren "Unterer Eichenweg" in Michelfeld geht in die zweite Runde der Offenlage. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschäftigten sich die Bürgervertreter mit den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Bürgern. Stadtplaner Dietmar Glup erläuterte die einzelnen Eingaben und die daraus resultierenden Änderungen. Als "juristische Feinheiten" fasste Bürgermeister Frank Werner die Rückmeldungen und Änderungswünsche der Behörden zusammen. Berücksichtigung finden auch die Stellungnahmen der Anwohner.

Der "Untere Eichenweg", an dem auf einer Grünfläche von 0,8 Hektar zwölf Bauplätze entstehen sollen, ist bereits einseitig bebaut. Aufgrund der Hanglage wurden auf diesen Grundstücken einst zahlreiche Mauern errichtet. Einen Gehweg auf der hangseitigen Straßenseite gibt es nicht. Sorge hatten die Anwohner deshalb um die Parksituation im Zusammenhang mit ihren Einfahrten und den Hauseingängen.

Lösen soll das Problem ein Verzicht auf eingezeichnete Parkplätze, die man ursprünglich vorgesehen hatte. Somit dürfen Fahrzeuge nur dort geparkt werden, wo sie nicht zu einer Behinderung des fließenden Verkehrs führen, beziehungsweise keine Beeinträchtigung für die Nutzer privater Einfahrten darstellen.

Auch die Gemeinderäte gingen noch einmal auf die Planungen ein, welche man im vergangenen November beschlossen hatte. Die fehlende Wendemöglichkeit am Ende der Straße kritisierte Heimo Linse (GAL). Bereits heute ist das Wenden nur in der Mitte der Straße möglich, und soll entsprechend den Planungen beibehalten werden. Dass die Straßensituation möglicherweise "nicht optimal" sein werde, merkte auch Lukas Del Monego (Junge Liste) an. Bürgermeister Werner betonte jedoch, dass es sich um eine reine Anwohnerstraße handle. Dass der Wegfall der Parkflächenmarkierung möglicherweise sogar zu mehr parkenden Fahrzeugen führt, befürchtet hingegen Markus Haaß (BV/CDU). Dies sei möglich, räumte der Rathauschef ein.

Trotz der Einwände und Befürchtungen genehmigten die Gemeinderäte bei einer Enthaltung die geänderte Version des Bebauungsplans, der nun erneut öffentlich ausgelegt werden soll.