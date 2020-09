Angelbachtal. (tk) Es waren bange Minuten in der Ringstraße, nahe des Eichtersheimer Friedhofs. Und es folgte große Erleichterung. Eine Gasleitung, die bei Baggerarbeiten auf einem Privatgelände beschädigt worden war, ließ am Sonntag gegen 18 Uhr die Einsatzkräfte im größeren Stil ausrücken. Bei Renovierungsarbeiten auf dem erst kürzlich erworbenen Anwesen war das Malheur passiert, dessen Konsequenz die umgehende Räumung der unmittelbaren Nachbarhäuser war. Bange Minuten verbrachten die Anwohner auf der Straße; eine Weile waren das Ausmaß des Schadens und die Menge des ausgetretenen Gases völlig unklar, ebenso, ob es bei den Arbeiten zu Schäden an der zentralen Gasversorgungsleitung gekommen war. Nach einer knappen Stunde gaben Beamte des Polizeireviers Sinsheim Entwarnung. Feuerwehrleute und Techniker des Gasversorgers konnten das Leck provisorisch reparieren. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Foto: Tim Kegel

Update: Sonntag, 20. September 2020, 20.05 Uhr