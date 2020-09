Angelbachtal. (pol/mün) Am Sonntag wurde gegen 17.30 Uhr in der Ringstraße Angelbachtal eine Gasleitung beschädigt - vermutlich bei Baggerarbeiten, so die Polizei.

Die Feuerwehr hat Messungen vorgenommen und bestätigt, dass Gas austritt. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert.

Verletzt ist nach derzeitigem Stand niemand.

Weitere Informationen folgen.