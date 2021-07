Von Sabina Stoppel

Angelbachtal. "Ich kenne meinen Hund." "Der will nur spielen." – Sätze wie diese lösen bei Stephanie Weis Unverständnis aus. Sie selbst ist Hundebesitzerin und betreibt seit einem Jahr die Private Wildtierhilfe in Angelbachtal.

Hunde können unberechenbar sein, man weiß nie, wann bei ihnen doch einmal der Jagdtrieb einsetzt und sie all ihre gute Erziehung vergessen. Klar, auch Hunde brauchen ihren "Freiraum", doch wenn es darum geht, dass sie Wildtiere verletzen – insbesondere Rehkitze – hat dieser "Freiraum" seine Grenzen. Im Mai und Juni ist bei Rehen "Hauptsetzzeit". In diesem Zeitraum kommen die Rehkitze zur Welt. Sie liegen dann meist im hohen Gras und warten auf ihre Mutter, die auf Futtersuche ist. Hier haben sie Schutz, doch werden leider auch zum Beispiel bei Mäharbeiten übersehen. Eine weitere Gefahr sind auch frei laufende Hunde. In den vergangenen Wochen hatte die Private Wildtierhilfe genügend solcher Fälle, in denen Rehkitze Opfer von Hundeattacken wurden.

Stephanie Weis und ihre Helfer sind auf Neuankömmlinge gut vorbereitet und haben Gehege gebaut. Was noch fehlt: ein Wiesenstück zur Auswilderung. Foto: Sabina Stoppel

Es war etwa 22 Uhr, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende meldete sich eine Frau aus Buchen, die ein Rehkitz in ihrer Obhut hatte. Das unter Schock stehende Tier wurde in einer Decke eingewickelt und mit Wärmflasche versorgt Weis übergeben. Weis hat unverzüglich einen Medizincheck durchgeführt, denn was dem Tierkind passiert ist, hört sich fast schon unglaublich an: Das Rehkitz wurde von einem Hund gehetzt, während die Halter zuschauten und den Hund nicht einmal versuchten, von dem verängstigten Rehkitz fernzuhalten. "Sie haben doch nur gespielt", hieß es nach dem Vorfall. Das 3,7 Kilogramm schwere Rehkitz konnte während der Hetzjagd in einem Wasserrohr Zuflucht finden. 15 Feuerwehrleute waren über zwei Stunden im Einsatz, um das Tier zu bergen.

Am Ende musste "Bambi" – so hat es das Wildtierhilfe-Team getauft – "freigespült" werden. Es sei für "Bambis" Retter schwierig gewesen, eine Versorgungsstation für das geschockte Tier zu finden, erklärt Weis. Viele Wildtierhilfen sind überfüllt oder haben nicht den Platz, sich um Rehkitze zu kümmern. Es war ein Glück, dass "Bambi" bei der Privaten Wildtierhilfe in Angelbachtal abgegeben werden konnte. Weis ist Tierärztin, sie kann die Erstversorgung und die medizinischen Checks selbst vornehmen. "Bambi" war unverletzt und musste sich nur von ihrem Schock erholen. Dazu hatte das Rehkitz einen Unterschlupf sowie beaufsichtigten Zugang zum Garten. Die Versorgung des Tieres klappte einwandfrei, da "Bambi" Weis als Kontaktperson akzeptierte.

Doch nicht immer geht eine Begegnung mit einem Hund so "glimpflich" aus wie bei "Bambi". Einige Zeit später traf schon der nächste Fall ein: Ein herumirrendes und mit Blut verschmiertes Rehkitz wurde Gerlinde Gatz vom Tierschutzverein Angelbachtal gemeldet. Es hatte Bisswunden am Hinterteil und am Kopf, in der Nähe des Auges. Das sei eine heikle Situation gewesen, erläutert Weis. Sie habe dieses Jahr bereits zwei Fälle von Rehkitzen mit Verletzungen am oder ums Auge behandelt. Da sei aber jegliche Hilfe vergebens gewesen, man habe die Tiere nicht retten können. Auch sie wiesen Bissspuren auf. Ob diese aber von Hunden stammen, sei nicht klar. Klar war jedoch, dass "Cupper" – so der Name, den das verletzte Rehkitz bekam – von einem Hund angegriffen wurde. Man vermute bereits, welcher Hund hinter der Attacke stecke, allerdings fehlen die Beweise, äußert sich Weis.

"Cupper" kam verängstigt und hysterisch schreiend bei der Privaten Wildtierhilfe an. Eine Untersuchung war nur zu dritt möglich. Zum Glück wird Weis von ihrer Mutter Anja, ihrer Oma Helga Rieger und der Bekannten Sabine Haas unterstützt. Mit gemeinsamen Kräften und auch der Hilfe von "Bambi" konnte "Cupper" neuen Lebenswillen fassen und wieder fressen und trinken. Das psychische Trauma saß bei dem Tier allerdings tiefer als die physischen Verletzungen. Bis zuletzt konnte es kein Vertrauen fassen und ließ sich schwer versorgen. Eine schnelle Auswilderung wäre für "Cupper" das Beste, erklärt Weis.

Vor zwei Wochen durften die beiden Rehkitze dann in ein Auswilderungsgehege in der Umgebung der Loreley ziehen. Gerne hätte Weis "Bambi" und "Cupper" selbst ausgewildert, doch es fehlt an einem Wald- oder Wiesengrundstück. "Wir sind auf der Suche nach einem passenden Grundstück zur Miete in Angelbachtal oder der nahen Umgebung", sagt Weis. Stellen für Auswilderung seien rar gesät.

Immer noch nehmen sie die Schicksale der beiden Rehkitze mit. Diese Hundeattacken seien vermeidbar, erklärt Weis. Der Mensch müsse Verantwortung übernehmen und die Wildtiere vor so etwas schützen, denn hinter jedem Busch könne sich nicht nur ein Rehkitz, sondern auch ein anderes hilfloses Tier verstecken. Weis appelliert eindringlich an alle Hundebesitzer, ihre Vierbeiner besonders in der Setzzeit anzuleinen oder eine Schleppleine zu benutzen, wenn man dem "besten Freund" den gewohnten "Freiraum" bieten möchte. So habe man den Hund trotzdem unter Kontrolle. Man könne sein Tier auch anders "auspowern", als es unangeleint im Wald laufen zu lassen. Weis geht davon aus, dass jährlich Zehntausende Rehkitze durch Hundeattacken ihr Leben lassen – ein Leben, welches durch eine einfache und selbstverständliche Geste hätte gerettet werden können: das Anleinen.

Info: Wer ein Wald- oder Wiesengrundstück in Angelbachtal oder der nahen Umgebung besitzt und es an die Private Wildtierhilfe Angelbachtal vermieten will, kann sich unter der 0163 / 9136787.