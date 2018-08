Mit der Hundewiese wurde ein Wunsch aus der Bürgerschaft umgesetzt. Sie ist bislang in dieser Form einmalig im Kraichgau. Foto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) Die erste Hundewiese im Kraichgau ist offiziell eröffnet: Bei sommerlicher Hitze übergab Bürgermeister Frank Werner den Schlüssel für das umzäunten Gelände am Michelfelder Ortsrand dem Verein der "Hundefreunde Angelbachtal". Zahlreiche Hundehalter waren hierzu an den Radweg Richtung Waldangelloch gekommen, wo unweit der Grillhütte in den letzten Wochen die Wiese angelegt worden war.

Seinen Start nahm das Projekt Hundewiese mit einer rund 500 Namen umfassenden Unterschriftenliste, so Bürgermeister Werner, später folgte eine Abfrage unter den Hundehaltern. Letztendlich wurde ein geeigneter Standort gesucht. Auch der Gemeinderat gab seine Zustimmung und stellte das Geld für die Errichtung des Zauns samt Schleuse am Eingang zur Verfügung.

"Von meiner Seite aus war es stets der Wunsch, dass auf der Wiese später geregelte Zustände herrschen und nicht etwa das Ordnungsamt oder der Gemeindebauhof Wache schieben müssen," so Werner bei der Eröffnung. Erreicht werden soll dies durch den Verein, der letztendlich für die Hundewiese verantwortlich ist. Nur Mitglieder dürfen die Wiese nutzen und den Hund dort frei laufen lassen. Die Mitgliedschaft bei den Hundefreunden kostet zehn Euro pro Jahr, rund 50 Mitglieder hat der Verein inzwischen, so der stellvertretende Vorsitzende Lukas Del Monego. Vorsitzende Ute Fabig dankte bei der Schlüsselübergabe vor allem der Gemeinde und dem Bauhof, welcher das rund 80 Meter lange und 20 Meter breite Gelände in den letzten Wochen hergerichtet hatte.

Von einer Bereicherung für Angelbachtal sprach Bürgermeister Werner, der allen Hundefreunden "viel Spaß auf dieser tollen Begegnungsstätte für Tier und Mensch" wünschte. Dann durften die Hunde das Gelände inspizieren, während Herrchen und Frauchen mit einem Glas Sekt auf die Hundewiese anstießen.

In den kommenden Wochen sollen alle Mitglieder kleine Hundemarken zur Befestigung am Halsband bekommen, um eine bessere Erkennbarkeit auf der Wiese zu schaffen, so Lukas Del Monego. Außerdem sei im Herbst eine weitere Begrünung mit einigen schattenspendenden Bäume vorgesehen. Auch Bänke sollen noch aufgestellt werden.