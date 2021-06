Angelbachtal. (fro) Zu insgesamt sieben Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Angelbachtal am Mittwochabend ausrücken. Der Grund war ein "kurzer aber kraftvoller Regeneinbruch", wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilt.

Dabei musste die Luisenstraße von Schlamm gesäubert werden, der wegen des Regens auf die Fahrbahn gespült worden war. Zudem wurde ein Keller im Erlenweg ausgepumpt, wie Kommandant Jochen Kattermann der RNZ mitteilt. Außerdem wurden mehrere Straßen kontrolliert und Kanaldeckel wieder richtig verschlossen, um mögliche Unfälle zu verhindern. Zur Sicherheit fuhren die Wehrleute auch die Bundesstraße 39 in Richtung Mühlhausen ab, da dort ebenfalls Schlamm von den Feldern auf die Straße gespült worden war. Man habe aber nicht eingreifen müssen, da die Verschmutzung vom Regen wieder weggespült wurde, erzählt Kattermann.

Laut Angaben der Feuerwehr war man von 20.23 Uhr an insgesamt zwei Stunden und 22 Minuten beschäftigt. 18 Kameradinnen und Kameraden waren mit Hilfeleistungsfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug und dem Tragkraftspritzenfahrzeug im Einsatz. Da in kurzer Zeit so viele Meldungen eingingen, wurden die Einsätze zentral im Gerätehaus von einer Einsatzleitung aus drei Wehrleuten angenommen, koordiniert und dokumentiert. Das Unwetter war zwar "kurz und heftig, aber nicht so schlimm wie in Dühren", fügt Kommandant Kattermann an.