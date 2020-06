Von Ralf März

Angelbachtal. Wird es in Angelbachtal bald einen Waldkindergarten geben? Bürgermeister Frank Werner gab im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung bekannt, dass es dazu Überlegungen der kommunalen Kindergärten gäbe. Zunächst soll es eine Umfrage unter den Eltern geben und ein Konzept erarbeitet werden. Später muss der Gemeinderat entscheiden, ob man der Idee nachgehen möchte und ein solches Konzept angeboten werden soll.

Noch zahlreiche weitere Themen kamen bei der Sitzung in der Sonnenberghalle zur Sprache: Warum ihr zweites Schreiben zu den geplanten Baugebieten nicht beantwortet wurde, wollte eine Bürgerin in der Bürgerfragestunde wissen. Der Bürgermeister verwies darauf, dass es zum ersten Schreiben keine neuen Punkte enthalten habe. Ein weiterer Bürger wollte wissen, warum die Regierungspräsidentin, die kürzlich im Ort war, das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebietsverfahren nicht angesprochen hatte. Er bekundete den Wunsch, ein zusammenhängendes Netz für den Naturschutz aufzubauen und bezog sich vor allem auf den Buchenwald in Michelfeld. In den letzten Jahren sei der Wald "kaputtgewirtschaftet" worden, warf er in die Ratsrunde. Dem widersprach der Bürgermeister und verwies vor allem auf die trockenen Sommer, die dem Wald derzeit zusetzten. Das FFH-Gebietsverfahren des Regierungspräsidiums stehe im Einklang mit der derzeitigen Nutzung des Waldes, somit habe der Gemeinderat hierzu auch keine Entscheidung zu treffen. Eine zusätzliche kommunale Schutzverordnung, die der Bürger angeregt aber auch "den Wust" an Gesetzten und Vorgaben zum Naturschutz kritisiert hatte, sei nicht sinnvoll, sagte Werner.

Die Gemeinderäte befassten sich in der Sitzung auch mit zwei Vereinsförderanträgen, die der Pfadfinderstamm und der Tennisclub gestellt hatten. Letzterer möchte die Toiletten- und Umkleideräume des Clubhauses sanieren. Die Pfadfinder planen den Kauf eines neuen Großzeltes – einer Jurte. Einstimmig und ohne Diskussion genehmigten die Bürgervertreter die Zuschüsse, die sich laut der kommunalen Vereinsförderrichtlinien auf 30 Prozent der tatsächlichen Kosten belaufen.

Zahlreiche Anfragen gab es aus der Ratsrunde: Sascha Bertich regte die Aufstellung von Fahrradreparatursäulen beim Radweg an, eventuell könnte es eine Förderung des Landkreises geben, erklärte er mit der Bitte an die Verwaltung, den Vorschlag zu prüfen. Karl Kern schlug vor, in der Friedhofstraße ein Schild "Vorsicht Kinder" aufzustellen, da hier am Ortsrand viele Kinder mit ihren Fahrrädern unterwegs seien. Lukas Del Monego verwies auf das Gefahrenpotenzial der Radwegkreuzung mit der Bauhofzufahrt und bat um Maßnahmen.

Heimo Linse hinterfragte, ob geplant sei, auch die Aussiedler-Bauernhöfe mit Glasfaserleitungen ans schnelle Internet anzubinden. In der Konzeption des Kreises sei dies nicht vorgesehen, antwortete der Bürgermeister. Ausgeschlossen sei eine Anbindung aber nicht, wenn es entsprechendes Interesse gäbe. Aufgrund der langen Leitungswege sei die Verlegung jedoch kostspielig, günstiger dürften laut Werner entsprechende Lösungen sein, die auf das Mobilfunknetz zurückgreifen.

Die Parksituation im Ort kritisierte Jürgen Lutz, und auch Hubert Mildenberger ging auf den Verkehr ein. Die Querung beim Ortseingang der Bundesstraße 292 von Östringen kommend sei "gefährlich geworden". Es werde häufig mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort gefahren, weshalb er anregte, das Ortsschild zu versetzen. Dies sei allerdings schon in der Vergangenheit versucht, aber abgelehnt worden, erklärte der Bürgermeister.