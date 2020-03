Angelbachtal. (ram) Nicht nur alle Veranstaltungen in der Gemeinde sind bis auf Weiteres wegen der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt, auch die für Montag geplante Gemeinderatssitzung fand nicht statt. Auf der Tagesordnung stand eigentlich der Bau eines Wartehäuschens an der Bushaltestelle "Heidelberger Straße", an der seit Spätjahr 2019 auch der neue Regio-Bus, der zwischen Sinsheim und Wiesloch verkehrt, hält. Bei der Bürgerversammlung im Januar und auch im Gemeinderat war die Haltestellensituation angesprochen und eine Überdachung angeregt worden.

Geplant ist ein etwa fünf Meter langes Häuschen mit Blechdach und dreiseitiger Wandverkleidung, wie aus den Sitzungsunterlagen aus dem Rathaus hervor geht. Die Hälfte davon soll als Fahrradstellplatz genutzt werden. Teilweise weichen müsste für die Überdachung ein Pflanzbeet zwischen Radweg und Angelbach. Die Bushaltestelle in Richtung Wiesloch müsste dabei um rund sieben Meter verlegt werden. Die Kosten für den einseitigen Unterstand samt Fundamenten, Pflasterarbeiten und Beleuchtung beziffert die Gemeinde auf rund 24.000 Euro. Zu einem kleinen "Park and Ride"-Platz werden könnte der gepflasterte Bereich des ehemaligen "Grundlosen Brunnens", der nur rund 100 Meter entfernt liegt.

Was die Gemeinderäte vom Verwaltungsvorschlag halten, wird man vermutlich erst in einigen Wochen erfahren, wenn der Rat wieder zusammentreten kann. Dann soll auch die neue Hauptsatzung der Gemeinde verabschiedet werden.