Schon die Kleinsten sollen an der Sonnenbergschule künftig mit digitalen Werkzeugen hantieren. Auch ob es künftig Tafeln und Kreide im Klassenzimmer gibt, war bei der Sitzung Thema. Schulleiter Schwenk sagte, diese hätten „weiterhin ihre Berechtigung“. Symbolfoto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Die Digitalisierung der Sonnenbergschule soll zügig vorangebracht werden: Mehr als 170.000 Euro sollen bis zum Jahr 2024 in die Ausstattung der Schule mit ihrem Grundschul- und Werkrealschulzug fließen. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat jetzt die Planungen im Rahmen des "Digitalpakts Schule". Damit kann der Zuschuss nun beantragt werden.

Schon im Jahr 2018 hatte die Bundesregierung fünf Milliarden Euro Fördermittel zur Digitalisierung der Schulen bewilligt. Inzwischen wurde die Fördersumme um 1,5 Milliarden erhöht, erläuterte der stellvertretende Hauptamtsleiter Paul Merwarth jetzt in der Sonnenberghalle.

Als Reaktion auf die Corona-Krise waren in den beiden zurückliegenden Jahren aber auch Sofortausstattungsprogramme aufgelegt worden, mit denen ohne Eigenanteil der Gemeinde 43 iPads und 19 Laptops für Lehrkräfte beschafft werden konnten. Auch wurden Gelder für externe Unterstützung bei der Planung und Umsetzung des "Digitalpakts Schule" bereitgestellt. Insgesamt flossen dadurch bereits 44.000 Euro in die Sonnenbergschule.

Im Rahmen des Programms steht der Schule jetzt noch ein Budget von 127.750 Euro zur Verfügung, 20 Prozent davon muss die Gemeinde als Eigenanteil tragen. Die Voraussetzung für die Förderung ist ein Medienentwicklungsplan. Dort festgeschrieben ist, wie sich die Schule digital entwickeln will und wie die beschafften Geräte im Schulalltag eingesetzt werden. "Im Jahr 2019 haben wir uns auf den Weg gemacht", beschrieb Rektor Ulrich Schwenk den Bürgervertretern. Ermittelt wurden, wo der Bedarf liegt und wo digitale Geräte sinnvoll genutzt werden können. "Die Kollegen müssen die Technik auch annehmen", beschrieb Schwenk die Hintergründe des Medienentwicklungsplans.

Vorgesehen ist, die beiden in die Jahre gekommenen Computerräume neu auszustatten und zu erweitern, sodass zukünftig 42 PCs zur Verfügung stehen. Dazu kommen acht Arbeitsstationen, zu denen die Schüler in den Pausen Zugang haben sollen. Weitere 70 iPads sollen beschafft werden, um diese zukünftig während des Unterrichts auch an der Grundschule einsetzen zu können.

Alle Klassenzimmer sollen mit einem Beamer, einer "Soundbar" und einem Apple-TV ausgestattet werden, um die Einbindung von Tablets und anderen digitalen Geräten zu ermöglichen. Um die zahlreichen neuen Geräte stabil ans Internet anzubinden, sind zehn weitere Zugangspunkte für W-Lan geplant, und auch die Serverinfrastruktur der Schule soll aktualisiert werden.

"Der Zugang zur Technik ist der Zugang zur Bildung", glaubt Bürgermeister Frank Werner und bezeichnete die hohen Zuschussmittel als "sehr positiv". Zwar sei in der Zukunft auch mit erhöhten Unterhaltungskosten zu rechnen, wie Merwarth erklärt hatte, doch sei die Nutzung der Förderprogramme und die Umsetzung der Maßnahmen "alternativlos", wie der Bürgermeister sagte.

Ausschließlich Lob gab es für das Konzept aus den Reihen des Gemeinderats: "Schlüssig und durchdacht", fasste SPD-Mann Frank Reinbold zusammen. "In Ausbildung und Beruf geht es nicht ohne", fand Lukas Del Monego von der Jungen Liste. Sein Fraktionskollege Sascha Bertich bezeichnete die Schritte als "nicht nur sinnvoll, sondern überfällig." Auch GAL-Gemeinderat Christoph Haag schloss sich an: "Positiv, dass der Zuschuss abgerufen wird."

Aber auch die Frage nach Hybrid-Unterricht, mit Kindern, die teilweise zu Hause sitzen während der andere Teil im Klassenzimmer ist, beschäftigte die Bürgervertreter. Unter anderem Freie Wähler-Rätin Anne Gmelin wollte wissen, ob dies mit der neuen Ausstattung möglich ist. Hybrid-Unterricht werde oder wurde bereits praktiziert, bestätigte Rektor Schwenk. Dies sei jedoch "Unterricht aus zweiter Hand", gab der Pädagoge zu bedenken und verwies auch auf die Hürden: Beim Einsatz von Kameras zur Übertragung müssten stets alle Erziehungsberechtigten einverstanden sein.

Die Tafeln und die Kreide in den Klassenzimmern werden nach der Digitalisierung nicht abgeschafft: "Diese haben weiterhin ihre Berechtigung", sagte Schwenk auf die Frage von Freie Wähler-Rat Karl Kern.