Deutlich in die Höhe wachsen soll das Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bruchsaler Straße, in dessen vorderem Bereich das Bekleidungsgeschäft Mack erhalten bleiben soll. Der Eigentümer wollte klären lassen, ob seine Planung mit acht Wohneinheiten genehmigungsfähig ist. Foto: März

Von Ralf März

Angelbachtal. Mit einem bunten Themenmix hatte sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Zusammenkunft in der Sonnenberghalle zu befassen.

Mit deutlicher Mehrheit versagt wurde das Einvernehmen zu einer Bauvoranfrage zum Umbau und zur Erweiterung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bruchsaler Straße. Bereits im Februar hatten die Bürgervertreter sehr ausführlich über die Planungen der Familie Mack, die das Gebäude mit Bekleidungsgeschäft, Werbestudio und Wohnhaus gerne erweitern und aufstocken möchten, beraten.

Schon damals war klar geworden, dass der Gemeinderat zwar innerörtliche Entwicklung als sehr wichtig ansieht, die geplante Bebauung aber für diesen Standort aus Sicht der Bürgervertreter zu massiv sei. Daran änderten auch ein Vor-Ort-Termin des Gemeinderates und das erneute Erörtern der Vor- und Nachteile in der jüngsten Sitzung nichts. Bei einer Ja-Stimme, vier Enthaltungen und acht Nein-Stimmen wurde das gemeindliche Einvernehmen versagt.

Jedoch werde damit gerechnet, dass die zuständige Baurechtsbehörde der Stadt Sinsheim das Einvernehmen des Angelbachtaler Gemeinderates ersetzt, wie Bürgermeister Frank Werner erklärte. Hintergrund ist, dass die baurechtlichen Vorgaben vollständig in der Planung berücksichtigt werden sollen und auch in der direkten Nachbarschaft mit Heckerzentrum, Sparkasse und Volksbank ähnlich massive Gebäude stehen.

Mit am Ratstisch saß auch Feuerwehrkommandant Jochen Kattermann, der den Gemeinderäten einen Einblick in die geplante Kinderfeuerwehr gab. Nach bisherigen feuerwehrsatzungs-technischen Regeln sei eine Aufnahme von Kindern erst ab dem achten Lebensjahr möglich. Um Kinder rechtzeitig an den ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr binden zu können, soll daher das Eintrittsalter reduziert werden. Neben der Jugendfeuerwehr soll es daher ab April eine Kinderfeuerwehrgruppe geben.

Für die Betreuung der Kinder wurde in der neuen Satzung die Möglichkeit geschaffen, auch Fachberater oder Personen mit pädagogischen Kenntnissen in die Feuerwehr aufzunehmen, ohne dass diese Dienst in der Einsatzabteilung leisten müssen. Einstimmig und ohne Diskussion genehmigten die Bürgervertreter die Anpassung der Feuerwehrsatzung und auch der Entschädigungssatzung der Feuerwehr, die zukünftig neben dem Jugendfeuerwehrwart auch für den Kinderfeuerwehrwart eine jährliche Aufwandsentschädigung von 400 Euro vorsieht.

Vergeben wurde der Auftrag zur Lieferung eines Pritschen-Fahrzeugs für den Gemeindebauhof als Ersatz für einen Transporter, der zwischenzeitlich erhebliche technische Mängel aufweise, sagte Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich. Drei Autohäuser wurden daher um Abgabe für ein Angebot zur Lieferung eines Drei-Seiten-Kippers mit Anhängerkupplung gebeten. Einstimmig wurde das örtliche Autohaus Heckel, welches das wirtschaftlichste Angebot mit knapp 39.000 Euro abgegeben hatte, mit der Lieferung beauftragt.

Bei den Mitteilungen informierte der Bürgermeister darüber, dass die Deutsche Telekom die Telefonzelle am Friedrich-Hecker-Platz abbauen werde. Auch die Umleitungssituation aufgrund der gesperrten Michelfelder Ortsdurchfahrt kam zu Sprache.

Bekannt gegeben wurde, dass inzwischen 37 Flüchtlinge aus der Ukraine in Angelbachtal aufgenommen wurden und privat untergebracht sind. Der Bürgermeister dankte für die großartige Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Geplant sei, ein örtliches "Netzwerk Ukraine" zu gründen, um die unterschiedlichen ehrenamtlichen Aktivitäten zu vernetzen, sagte Frank Werner im Gespräch mit der RNZ.