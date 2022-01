Angelbachtal. (jou) Bürgermeister Frank Werner wendet sich in einer Neujahrsansprache an die Einwohnerinnen und Einwohner. Darin geht es vor allem um die Corona-Pandemie. "Noch im letzten Sommer waren wir optimistisch, dass wir die Pandemie ganz hinter uns lassen können", sagt Werner. Doch die Inzidenzen steigen wieder rasant. Corona habe die Menschen voneinander entfernt. "Bei unserem Weg aus der Pandemie wird es darauf ankommen, wieder zueinanderzufinden. Dabei sollten wir das Wir wieder in eine größere Rolle packen als das Ich", sagt er in dem Video und fügt hinzu, dass er der Überzeugung ist, dass dies auch gelinge.

Die Ortsgemeinschaft habe in den vergangenen zwei Jahren viel geleistet. Vereine, Organisationen und Glaubensgemeinschaften hätten die sich teilweise täglich ändernden Vorgaben vorbildlich umgesetzt. Der Bürgermeister geht in seiner Ansprache auch auf das DRK und die Feuerwehr ein, die mit strengen Hygienekonzepten jederzeit einsatzbereit waren. Außerdem hebt er die Arbeit der Erzieherinnen, der Verwaltung, des Bauhofs und der Schule hervor, die trotz großer Einschränkungen ihre Arbeit für die Einwohner geleistet haben. Werner geht auch auf die insgesamt elf Impfaktionen in der Gemeinde ein und dankt den Ärztinnen und Ärzten, die sich "völlig unkompliziert in den Dienst unserer Bevölkerung gestellt" haben.

Ebenso sei die Arbeit im Gemeinderat für die Zukunftsentwicklung Angelbachtals "sehr gut vorangekommen". Es habe "intensive Diskussionen" bei den Sitzungen gegeben, man habe aber immer versucht, "die beste Lösung für unsere Gemeinde zu finden". Schwierig sei Corona-bedingt die Arbeit im Bürgerschaftlichen Arbeitskreis Fotovoltaik-Initiative Angelbachtal gewesen. Trotzdem möchte die Gemeinde einen Beitrag zur Sonnenenergie leisten. Für 2022 wünscht er sich, "dass uns endlich die Befreiung aus den Fängen der Pandemie gelingt".