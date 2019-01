Von Günther Keller

Angelbachtal. Der Unterschied liegt in einem kleinen Strichlein: Unter der E-Mail-Adresse dr_derks@t-online.de ist in Angelbachtal gefälschte elektronische Post im Umlauf. Absender scheint auf den ersten Blick das Gemeinderatsmitglied Dr. Axel Derks zu sein. Aber dessen korrekte Mail-Adresse lautet dr-derks@t-online.de. In dem falschen Schreiben werden teilweise absurde Forderungen erhoben – beispielsweise die "Anstellung eines Ordnungsbeamten zur ausschließlichen Kontrolle der Frankenstraße" oder "die Beschäftigung möglichst vieler Gemeindearbeiter mit möglichst unwichtigen Aufgaben". Falls das Fake-Schreiben eine Anspielung auf Derks’ kommunalpolitische Zielsetzung sein soll, dann ist der Scherz offenbar gründlich misslungen. Inzwischen sind Polizei, Staatsanwaltschaft und die Cybercrime-Abteilung des Landeskriminalamts involviert. Und es gibt eine erste, allerdings noch sehr vage Spur zu dem vermutlichen Urheber des Falsifikats.

Der Vorfall facht die ohnehin aufgeheizte kommunalpolitische Diskussion des vergangenen Jahres in der 5000-Einwohner-Kommune neu an. Dr. Derks glaubt in dem Schreiben eine Fortsetzung einer seit Monaten gegen ihn laufenden vermeintlichen Kampagne erkennen zu können. Damit werde versucht, seinen Ruf zu beschädigen und ihn im Vorfeld der im Mai anstehenden Gemeinderatswahl in Misskredit zu bringen. "Man will mich mundtot machen", glaubt der 70-Jährige und spricht von Verleumdungen und von der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.

Das Corpus delicti: Wer den angeblich von Dr. Axel Derks verfassten "etwas anderen Weihnachtsbrief" in Umlauf gebracht hat, wird jetzt von der Polizei geprüft. Foto: RNZ-Repro

Die gefälschte E-Mail selbst basiert auf Weihnachtsgrüßen, die Derks vor drei Wochen an etwa 30 Adressaten verschickt hatte. "Grüß Gott, Ihr in Nah & Fern" schrieb Derks an Freunde, Verwandte und Bekannte und schlug anschließend auf 25 Textzeilen nachdenkliche Töne zu Themen wie die Vergänglichkeit des Lebens und zur weltweiten Umweltzerstörung an. Dabei zitierte er in einem Web-Link Reden der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die als "Galionsfigur der Klimaschutzbewegung" gilt, sowie des ISS-Raumfahrers Alexander Gerst, der kurz vor seiner Landung in einer Botschaft an seine zukünftigen Enkel um Entschuldigung für die Verwüstung der Erde bat. Zum Schluss wünschte Derks sich und seinen Adressaten "ein besseres neues Jahr". Kommunalpolitik kam in dem Schreiben nicht zur Sprache.

Zwei Tage, nachdem Derks seine Glückwünsche abgeschickt hatte, machte eine modifizierte Grußbotschaft die Runde – mit gleichem Schriftbild und in gleicher Aufmachung, mit ähnlichem Sprachduktus, aber mit ganz anderem Inhalt: Jetzt dienten der US-amerikanische Präsident Donald Trump und die frühere AfD-Sprecherin Frauke Petry als Kronzeugen für die Entwicklung hin zu einer besseren Welt und als "Vorbild für unsere junge Generation". Aufgelistet wurden ferner "Projekte, die mir für die kommenden Jahre wirklich am Herzen liegen". Punkt 1: "Vollständige Sperrung der Frankenstraße für jeglichen Verkehr". An wie viele Empfänger der Schrieb ging, ist momentan nicht abschließend geklärt. Derks selbst hat nach eigenen Angaben bislang 16 Rückmeldungen vorliegen - allesamt auch Empfänger des Originalschreibens. Derks geht deshalb davon aus, dass der Absender Zugriff auf die Adressliste im Kopf der Ursprungsmail hatte.

Derks ordnete das verfälschte Dokument als "Hassmail" ein und hat umgehend die Polizei informiert: "Das ist kein Dummer-Jungen-Streich mehr." Die Ermittlungen laufen, unter anderem wegen übler Nachrede, bestätigte das Polizeipräsidium Mannheim auf RNZ-Nachfrage.

Der Fall liegt beim örtlichen Polizeiposten, aber auch das Dezernat Internet-Kriminalität sowie die Sicherheitsabteilung der Telekom sind eingeschaltet. Erste Erkenntnisse liegen offenbar vor: So wurde die kurz vor Weihnachten eingerichtete (falsche) E-Mail-Adresse dr_derks@t-online.de schnell wieder abgemeldet, nachdem "Der etwas andere Weihnachtsbrief" gesendet worden war. Die Einrichtung dieser E-Mail-Adresse verlangt einigen technischen Sachverstand und Trickser-Kenntnisse. Denn der Provider T-Online gibt neue E-Mail-Adressen normalerweise erst nach einer Überprüfung anhand einer Telefonnummer und per Verifizierung über eine alternative Mail-Anschrift frei. Wie die Anmeldung im konkreten Fall lief, soll im Laufe eines Auskunftsersuchens der Polizei geklärt werden.

Rückschlüsse auf den Absender könnte der Quelltext der Mail liefern. Dort soll laut Dr. Derks eine IP-Adresse ausfindig gemacht worden sein, die zu einem Computer eines regionalen Unternehmens führt – Anlass für Derks für einen "Minimalverdacht".