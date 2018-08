Angelbachtal. (pol/rl) Zum Zusammensturz eines Baugerüstes an der alten Schule in der Frankenstraße kam es späten am Donnerstagabend. Da sich bei dem Vorfall gegen 23.30 Uhr offenbar niemand mehr auf dem Gerüst oder in der Nähe aufhielt, wurde niemand verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte die Gefahrenstelle ab, die Frankenstraße wurde für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Bauleiter der zuständigen Baufirma wurde von der Polizei verständigt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern noch an.