Angelbachtal/Östringen. (rnz) Rund einen Monat mussten Autofahrer einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie von Eichtersheim nach Östringen oder umgekehrt fahren wollten. Grund für die Sperrung der Bundesstraße B292 war die Sanierung der Fahrbahn. Jetzt sind die Arbeiten fast beendet, und die Strecke soll am Dienstagmittag, 21. Dezember, wieder freigegeben werden. Allerdings wird sie nach den Feiertagen nochmals für ein paar Tage gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, in dessen Auftrag die Straße repariert wird.

Die Fahrbahnmarkierung könne aus zeitlichen Gründen bis dahin aber nicht mehr aufgebracht werden. Das soll dann im Anschluss an die Feiertage vom 27. bis 28. Dezember geschehen. Dafür muss die B292 noch einmal gesperrt werden. Danach ist die Strecke wieder frei.

Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von rund 1300 Metern erneuert. Hierbei wurden die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht im gesamten Streckenabschnitt und die Asphalttragschicht in Teilbereichen erneuert. Insgesamt wurden circa 4200 Tonnen Asphalt eingebaut. Die Gesamtkosten für den Sanierungsabschnitt der B292 betragen rund 520.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Mit Fertigstellung des Abschnittes an der B292 zwischen Eichtersheim und Östringen konnte der erste von zwei Sanierungsabschnitten um Eichtersheim abgeschlossen werden. Im Frühjahr 2022 folgt dann ein weiterer Abschnitt an der B39. Hierüber wird das RP rechtzeitig informieren.