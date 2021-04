Heidelberg. (RNZ) Nach den Absagen des Angelbachtaler Pfingstmarktes und der Highland Games ist nun auch die Schlossparkserenade Angelbachtal 2021 abgesagt worden. Das teilre der Rhein-Neckar-Kreis am Montag mit. Die Verantwortlichen seitens des Rhein-Neckar-Kreises und der Gemeinde Angelbachtal, die dieses Kooperationsprojekt seit 1992 immer am letzten Samstag im Juni gemeinsam veranstalten, hätten bis zuletzt an Konzepten zur Realisierung gefeilt. Jetzt ist allerdings ein Zeitpunkt erreicht, wo das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Regelungen allem "Wollen" klare Grenzen setzen.

Ausschlaggebend für die Absage des Klassik-Open-Airs sind nicht nur die musikalischen Möglichkeiten, die durch die aktuellen Regelungen massiv eingeschränkt wurden, sondern auch das Sicherheits- und Hygienekonzept, das hinsichtlich des Erwartbaren einfach nicht mehr umsetzbar ist, ohne den Charakter der Veranstaltung schlichtweg zu konterkarieren. "Wir treffen diese Entscheidung schweren Herzens, zumal wir bereits 2020 absagen mussten. Jetzt liegt alle Hoffnung auf der Schlossparkserenade 2022, die wir am 25. Juni hoffentlich umso intensiver erleben werden dürfen", sagt Gisela Härtel-Hoffmann vom zuständigen Amt für Schulen, Kultur und Sport im Landratsamt.

Update: Montag, 26. April 2021, 09.22 Uhr

Wie sieht es aus mit Pfingstmarkt, Ritterfest und Co?

Von Ralf März

Angelbachtal. Hätte Gemeinderat Karl Kern (Freie Wähler) die Frage "wie steht es um die Angelbachtaler Großveranstaltungen?" vor einem Jahr gestellt, wäre die Antwort klar und deutlich gewesen, wenn am Ende auch alles anders kam. Aber rund elf Monate nach Beginn der Corona-Pandemie hierzulande bleiben zahlreiche Fragezeichen, nicht nur in Angelbachtal. Die RNZ wagt eine Zusammenfassung mit dem derzeitigen Stand.

> Mit dem Pfingstmarkt beginnt traditionell der Veranstaltungsreigen in und um den Eichtersheimer Schlosspark. Doch kann in rund drei Monaten wieder gemeinsam gefeiert werden? Bürgermeister Frank Werner erklärte, dass er sich bis Ende Februar mit den Pfingstmarktbeteiligten, vor allem mit den Vereinen, absprechen will. Die Gemeinde möchte nicht vorschnell absagen, sondern habe auch die Händler und Schausteller im Blick, die in den vergangenen Monaten kaum arbeiten konnten, sagte er im Gemeinderat.

Dass die Impfungen, mit bald noch weiteren Impfstoffen, jetzt richtig anlaufen, stimme ihn hoffnungsvoll. Doch es bleiben Fragen: Einerseits, ob bis dahin ein nennenswerter Teil der Bevölkerung geimpft ist. Andererseits, ob die Gäste überhaupt zu einer Großveranstaltung kommen würden, erklärt Werner auf Nachfrage.

> Die Schlossparkserenade des Rhein-Neckar-Kreises einige Wochen später habe einen anderen Charakter, sagt Werner. Das im Mittelpunkt stehende Konzert der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar könnte vielleicht in kleinerer Besetzung und bei ausreichend Abstand im Schlosspark stattfinden. Kreis-Kulturreferentin Gisela Härtel-Hoffmann bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass man sich in den nächsten Tagen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Gemeinde Angelbachtal "weitere Gedanken über mögliche Szenarien" machen wolle. Ziel sei, "die Schlossparkserenade Angelbachtal 2021 möglich zu machen." Ob und in welcher Form, das könne hoffentlich bis Mitte März entschieden werden, erklärt Härtel-Hoffmann.

> Zu den Highland Gamesim Juli ist ebenfalls noch keine Entscheidung gefallen. In einer Pressemitteilung schreibt Olav Pretsch, der Vorsitzende des Vereins "Caledonia", der die Veranstaltung seit mehr als zehn Jahren ausrichtet, dass man sich Ende März beziehungsweise Anfang April genauer festlegen möchte. Man stehe in Verbindung mit der Gemeinde. "Eines steht aber schon heute fest: Eine Veranstaltung mit Gästebegrenzung, Kontakterfassung und Durchsetzung von Abstandsregeln auf dem Platz macht keinen Sinn und ist am Ende formell und auch wirtschaftlich nicht darstellbar", heißt es weiter. Der Schlusssatz von Pretsch dürfte auch für die anderen Veranstaltungen passen: "Wir können jetzt nur abwarten, wie die Dinge sich entwickeln."

> Bis zum Ritterfest im August sind es noch knapp sieben Monate. "Genauere Planungen sind leider erst möglich, wenn die Bedingungen für Großveranstaltungen 2021 bekannt sind", ist auf der Homepage des Veranstalters "Histotainment" zu lesen. Aber auch hier fanden bereits erste Gespräche statt, bestätigt Bürgermeister Werner. Nachdem im vergangenen Jahr der Gründer und Geschäftsführer der Ritterspiele, Michael E. Wolf gestorben ist, wird es weiterhin Mittelalterveranstaltungen unter der Leitung von Familie Wolf geben. Diese betreibt auch den Mittelalterpark "Adventon" bei Osterburken. Termine für das Ritterfest gibt es auf der Veranstalter-Homepage schon bis 2024.