Voraussichtlich im Januar sollen die Bauarbeiten für den neuen Verkehrskreisel in der Michelfelder Ortsmitte beginnen. Zunächst soll dann das Gasthaus „Löwen“ abgerissen werden, um den notwendigen Platz zu schaffen. Archivfoto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Die Tage des ehemaligen Gasthauses "Löwen" in der Michelfelder Ortsmitte sind gezählt. Bei einer Enthaltung vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in der Sonnenberghalle die Arbeiten zum Abriss des Gebäudes sowie zum Bau eines Kreisverkehrs und damit zur Entschärfung der unfallträchtigen Kreuzung.

Vermutlich im Januar soll der Abriss beginnen, kurze Zeit später ist dann mit der Vollsperrung des Verkehrsknotens und damit der Michelfelder Ortsdurchfahrt (Landesstraße L551) zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmenden müssen sich auf Umleitungen einstellen. Vor allem der Schwerlastverkehr muss Angelbachtal dann weiträumig umfahren. Der innerörtliche Verkehr soll durch die Michelfelder Industriestraße und ab der Karlstraße dann ebenfalls außerörtlich über die Kreisstraße K4177 Richtung Dühren und Eschelbach nach Eichtersheim umgeleitet werden.

Die Schulstraße als einzige verbleibende innerörtliche Verbindung soll nicht als offizielle Umleitung ausgeschildert werden. Dies wurde schon im Rahmen der Umleitungsplanung im Frühjahr festgelegt. Dennoch nutzte gleich zu Beginn der Ratssitzung während der Bürgerfragestunde eine Bürgerin die Möglichkeit, auf verstärktes "Blitzen" in der Schulstraße während der Umleitungszeit hinzuweisen. Vor allem Ortskundige werden die Schulstraße natürlich nutzen, so die Befürchtungen.

Über den Umbau der unfallträchtigen Kreuzung beim ehemaligen Gasthaus "Löwen" zu einem Mini-Kreisverkehr wurde im Gemeinderat aber auch in der Bevölkerung schon seit Jahren diskutiert. Auch bei einer Bürgerversammlung und einem Anwohnergespräch wurde die Maßnahme bereits vorgestellt. Im Oktober 2020 fiel der Grundsatzbeschluss mit großer Mehrheit.

Um Platz für den 21 Meter messenden Mini-Kreisverkehr samt Bürgersteigen zu schaffen, soll das seit mehr als zehn Jahren leer stehende Gebäude abgebrochen werden. Auf der Restfläche des historischen Gasthauses sind sechs Parkplätze samt einer Elektro-Ladesäule geplant. Um sichere Straßenquerungen im Ortszentrum zu schaffen, entstehen drei barrierefreie Zebrastreifen an den Ästen des Kreisverkehrs.

Beginnen werden die Bauarbeiten zunächst im Untergrund: Im Bereich des neuen Kreisverkehrs sollen der Kanal und die über 100 Jahre alte Wasserleitung erneuert werden, auch Leerrohre für Internetleitungen werden verlegt. Der eher kleinere Teil der Baumaßnahme wird dann der Straßen-, Gehweg- und Kreiselbau sein. Die Kosten hierfür teilen sich Land und Kreis, den Leitungsaustausch im Untergrund und die Parkplätze muss die Gemeinde bezahlen.

Mit der Auftragsvergabe wurde jetzt auch endgültig klar, was die Maßnahme, an der rund sechs Monate gearbeitet werden soll, kosten wird: 1,48 Millionen Euro. Diese Arbeiten hat der Gemeinderat bei einer Enthaltung an die Firma Naumann Tiefbau aus Ittlingen vergeben. Dazu kommen rund 14.000 Euro für den Umbau der Straßenbeleuchtung durch die Netze BW.