Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Sinsheim. Haben sich Paare in Umkleidekabinen der Badewelt miteinander vergnügt? Und falls ja: Lässt sich das auch beweisen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in wenigen Wochen das Amtsgericht Sinsheim. Der erste "Kabinen-Fall", der dort voraussichtlich am Montag, 9. April, verhandelt wird, dürfte Präzedenzcharakter für weitere Verfahren haben, wie ein Sprecher des Gerichts auf RNZ-Anfrage sagte.

Für ein anderes Pärchen aus dem Kreis Heilbronn sollte es eigentlich bereits am Freitag ernst werden. Das Landgericht Heidelberg hatte nach einer Unterlassungsklage der Badewelt GmbH einen Termin für die mündliche Verhandlung am Vormittag angeordnet. Doch inzwischen ist diese abgesagt worden. Der Grund: Badewelt-Anwalt Thorsten Schröter hat einen Verweisungsantrag an das Amtsgericht Sinsheim gestellt.

Vermutlich wollte er damit vermeiden, dass dem Wellnesstempel sämtliche Ansprüche verloren gehen. Wie die RNZ bereits berichtete, hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts in dem Fall den vorläufigen Streitwert per Beschluss und in einer Verfügung jeweils auf 2500 Euro festgesetzt. Das Landgericht ist jedoch erst ab einem Streitwert von 5000 Euro zuständig. Schröter hatte einen Wert von 8000 Euro zugrunde gelegt.

Entsprechend wäre also zu erwarten gewesen, dass die 5. Zivilkammer die Klage der Badewelt am Freitag mangels Zuständigkeit abgewiesen hätte. Die Kammer selbst darf nicht ans Amtsgericht verweisen. Zwar hätte Schröter bei einer Klageabweisung Berufung beim Oberlandesgericht (OLG) einlegen können, doch sei ihm dieses Risiko offenbar zu hoch gewesen, heißt es aus Justizkreisen. Wäre das OLG der Auffassung des Landgerichts gefolgt, hätte die Badewelt juristisch nichts mehr gegen das Paar in der Hand gehabt.

Nach RNZ-Informationen hatte Schröter zwischen Ende September 2017 und Mitte Januar in mindestens 13 Fällen Rechnungen wegen angeblichem Sex in der Umkleidekabine verschickt. Sollten die Paare nicht zahlen, drohte er ihnen mit einer Klage beim Landgericht Heidelberg. Die in den Schreiben festgelegten Streitwerte bewegten sich zwischen 5500 und 10.000 Euro. Aus diesen Werten errechnet sich auch die Rechtsanwaltsgebühr. Diese liegt je nach Streitwert und inklusive Auslagen zwischen 480 und knapp 800 Euro.

In mindestens vier Fällen soll der Anwalt Klage beim Landgericht Heidelberg eingereicht haben. Fast alle Paare beteuern, nicht miteinander verkehrt zu haben. Zugleich räumen sie ein, sich zu zweit in der Umkleidekabine aufgehalten zu haben - ein klarer Verstoß gegen die Hausordnung.

Wie die RNZ weiter erfuhr, sollen zwei dieser Paare die Anwaltsrechnung beglichen haben. Ein Sprecher des Landgerichts erklärte zudem, dass eine kleine Zahl von Betroffenen zumindest den von Schröter geschilderten Sachverhalt eingeräumt habe. Das heiße aber nicht zwingend, dass sie auch eine Unterlassungsverpflichtung unterschreiben würden.

Die Badewelt zieht nicht nur in Sachen "Kabinen-Sex" vor den Kadi. So verhandelt das Amtsgericht Sinsheim nach Angaben des Sprechers in den nächsten Wochen auch Fälle, in denen Badegäste andere Besucher sexuell genötigt haben sollen.