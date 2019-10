Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Andreas Mioc will auf die große Bühne und ins Rampenlicht. Der 16-Jährige aus Bonfeld will seine Leidenschaft zum Beruf machen und träumt von einer Karriere als Musiker. Nun nimmt der Nachwuchskünstler an der Castingshow "Dein Song" teil, die im Frühjahr 2020 beim Fernsehsender Kika ausgestrahlt wird. Gesucht wird der Songwriter des Jahres.

"Ich habe die Sendung früher geschaut und fand sie toll. Jetzt wollte ich die Chance nutzen und sehen, wie meine Songs ankommen", sagt Andreas freudestrahlend. Beworben hatte er sich mit seiner gefühlvollen Ballade "He Yeah (Feelings)". "Das Lied handelt von der Liebe", sagt Andreas - wie jeder seiner Songs. Nur etwas mehr als einen Tag habe er benötigt, um ihn zu schreiben. "Manchmal geht es schnell. Es hat alles zusammengepasst." Bisher habe er sechs Lieder geschrieben, zwei seien noch in Arbeit. Inspiriert werde er für seine Texte von seinem Alltag. "Durch die Lieder verarbeite ich, was passiert ist, und kann mit dem Liebeskummer abschließen", sagt er. "He Yeah (Feelings)" sei aber kein trauriges, sondern vielmehr ein positives Lied.

Auch bei den Verantwortlichen der Produktionsfirma scheint es Anklang gefunden zu haben, denn Andreas Mioc wurde neben 15 weiteren Nachwuchs-Songschreibern prompt zu den Castings Ende Juli ins Schloss Biebrich nach Wiesbaden eingeladen. Dort stellte er sich der prominenten Fachjury vor, bestehend aus "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht, "MIA."-Sängerin Mieze Katz sowie den beiden Jury-Neulingen Angelo Kelly und Singer-Songwriterin Lary. "Sie waren überrascht, dass ich ein Duett mitgebracht hatte", sagt Andreas rückblickend. "Duette sind ziemlich schwer zu schreiben, da man sich in zwei Personen hineinversetzen muss." Weil seine Duettpartnerin verhindert war, lief ihre Stimme beim Vorsingen vom Band.

Aufgeregt sei er vor seinem Auftritt nicht gewesen. Schließlich ist es für ihn nicht die erste Teilnahme an einer Castingshow und nicht das erste Mal, dass er vor Profis singen durfte. 2017 nahm er an "The Voice Kids" teil und schaffte es bis in die "Battles".

Die "Dein Song"-Jury jedenfalls habe ihn größtenteils nur gelobt. An zwei Stellen habe man ihn Vorschläge gemacht, den Songtext etwas anzupassen. Er habe sich sehr über die konstruktive Kritik gefreut. "Ich hab etwas, woran ich arbeiten kann", meint er.

In der zweiten Runde ging es für einige Tage ins Komponisten-Camp nach Ibiza. Dort wurden die Song-Rohlinge der Teilnehmer veredelt und zweistimmig aufbereitet - ein Vorteil für Andreas, dessen Stück ohnehin als Duett konzipiert ist. Wie bei einer TV-Produktion üblich, muss er sich bedeckt halten und darf nicht allzu viel verraten. Sein engster Freundeskreis, der ihn in seinem Traum bestärkt, ist aber über sein Abschneiden jederzeit im Bilde.

Nur acht Lieder schaffen es letztendlich ins Finale. Für diese Songwriter erfüllt sich ein Traum: Sie dürfen mit einem prominenten Musikpaten den eigenen Song weiterentwickeln - eine professionelle Aufnahme im Tonstudio und ein eigenes Musikvideo inklusive. Das große "Dein Song"-Live-Finale bildet den Höhepunkt der Staffel. Auf der großen Bühne in der Finalshow präsentieren die besten Songwriter ihre fertigen Songs zusammen mit ihrem Musikpaten vor großem Publikum. Die TV-Zuschauer entscheiden schließlich per Telefon- und Onlinevoting, wer "Songwriter des Jahres 2020" wird.

Mit der Musik einmal sein Geld zu verdienen, ist Andreas’ größter Wunsch. Einen "Plan B" habe er sich noch nicht überlegt. "Da habe ich noch Zeit", sagt er. Seine größten Vorbilder sind Ariana Grande und Shawn Mendes. "Arianas Stimme ist richtig geil. Shawn ist noch jung und kam aus dem Nichts und hat einen Knaller nach dem anderen rausgebracht. Das ist das, was ich auch probiere." Künftig wolle er noch aktiver werden und seine Lieder auch an verschiedene Plattenfirmen senden.

Schon mit sieben Jahren kam er zur Musik. Damals machte er "Street Dance" und fing irgendwann an, die Lieder, zu denen er tanzte, mitzusingen. Seit zwei Jahren schreibe er nun auch selber Stücke. "Wenn ich keine Musik höre, schlafe ich", sagt er. Wo diese Leidenschaft für die Musik herkommt, wisse er nicht. In die Wiege gelegt wurde ihm die Faszination jedenfalls nicht. "Ich bin stolz, dass er das, was er fühlt, so ausdrücken kann. Ich wünsche mit zwar, dass er einen Beruf macht, der Hand und Fuß hat, aber wir unterstützen ihn, wo wir können", sagt Mutter Corinna Mioc.