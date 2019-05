Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Halbzeit auf der Großbaustelle: Mit dem traditionellen Richtfest feierten Bauherren, Handwerker, Lokalpolitiker um Oberbürgermeister Sebastian Frei und weitere Gäste die Fertigstellung der Rohbauarbeiten. Für rund elf Millionen Euro wird das Best-Western-Hotel im Buchäckerring von 47 auf 97 Zimmer erweitert. Zusätzlich entsteht im Anbau mit dem "BikiniARTMuseum" das weltweit erste Museum für Bademode.

Bauherr Alexander Ruscheinsky (3. v.li.) konnte zahlreiche Gäste begrüßen. Darunter Oberbürgermeister Sebastian Frei (3. v. r.) oder die beiden Künstlerinnen Marille Rüb (l.) und Angelika Zwerenz (r.). Foto: Falk-Stéphane Dezort

"Die Veranstaltung heute ist für alle Beteiligten ein besonderes Fest", sagte Projektmanagerin Elfriede Leitner in ihrer Begrüßung. Sie dankte allen Firmen, die größtenteils aus der Region stammen, für eine bisher optimale Zusammenarbeit. Darauf sei sie besonders stolz. Denn dies bedeute auch Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Die beschrieb sie als kompetenten und zuverlässigen Partner. Im Winter habe man den Bau bei Außentemperaturen im Minusbereich erwärmen müssen, um überhaupt Betonarbeiten ausführen und so in der Zeit fertig werden zu können, erklärte Betriebsleiter Manfred Gulitz, der auch den Richtspruch hielt.

"Vor zehn Monaten haben wir den Grundstein gelegt", blickte Architekt Haymo Ruscheinsky zurück. "Es ist ein stolzes Gebäude, das man greifen, fühlen und nun auch verstehen kann." Jeder wisse, wie schwer es heutzutage sei, zu bauen. Die Firmen seien ausgelastet, Mitarbeiter fehlen. Und wenn man beides habe, fehle das Material. "Wir führen das Projekt durch die raue See in den sicheren Hafen." Entstanden sind 14.000 Kubikmeter umbauter Raum. Dies entspreche dem Volumen von rund 35 Reihenhäusern. Nun könne der Innenausbau auf rund 3400 Quadratmetern losgehen.

Der Hotelbereich soll bis spätestens September fertiggestellt sein. Im Erd- und Untergeschoss, auf das sich künftig die Rezeption, eine Bar, ein Restaurant sowie das Museum erstrecken, nehme man sich noch Zeit. "Wir sind guter Dinge, dass wir Ende des Jahres fertig sind", sagte Haymo Ruscheinsky.

Die Richtfestkrone wies mit einem knallroten Bikini auf das künftige Themenmuseum hin. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bauherr Alexander Ruscheinsky nahm das Richtfest als Gelegenheit, um bereits ordentlich die Werbetrommel für das Museum zu rühren: "Es ist ein Projekt der Superlative. Da sind wird wenig bescheiden." Auf mehr als 1200 Quadratmeter wird klassische Bademode mit Kunst kombiniert. Es wird das weltweit erste Museum für Badekultur sein und laut Alexander Ruscheinsky die "geschichtlich kompletteste Bademodensammlung" beinhalten. Die Museumsmacher verfügen über mehr als 40 Stunden historisches Filmmaterial zur Bademode und dessen Kultur. Zusätzlich wird es einen "Brasilian Swimwear Room" sowie die größte Louis Reard-Ausstellung der Welt geben. Auch die Stadt Bad Rappenau beteiligt sich mit Exponaten an der künftigen Ausstellung.

Die Geschichte der Bademode sei laut OB Frei mit den Firmen Felina, die ihren Start 1885 im Kraichgau nahm, und Benger Ribana, ein ehemaliger Bademoden-Hersteller bis zum Konkurs mit Hauptsitz in Bad Rappenau (1963 bis 1983), in der Kurstadt verankert. "Das Bikinimuseum ist eine große Bereicherung für das kulturelle Leben. Es ist ein Anziehungspunkt, der unsere kleine Museumslandschaft nach vorne bringt", betonte Sebastian Frei.

Mit ins Boot geholt hat sich Alexander Ruscheinsky auch zwei Künstlerinnen, die für das Museum Unikate kreieren. So arbeitet die Designerin Angelika Zwerenz an einem Dirndl-Bikini. Und Marille Rüb fertigt 16 lebensgroße Figuren aus Gips. Unter anderen von Marilyn Monroe und US-Präsident Donald Trump. Von weithin sichtbar wird das Hotel aufgrund einer rund zehn Meter hohen Bikiniskulptur sein, die ihren Platz auf dem Dach finden wird und das Titelthema "Woman Power" repräsentierten soll. Des Weiteren sollen große Buchstaben als Kunstwerk an der Bundesstraße auf die Neuheit hinweisen.