Sinsheim. (cba) Für den jungen Mann ging der Prozess vor dem Amtsgericht glimpflich aus. Angeklagt war er wegen Körperverletzung, am Ende stand der Vorwurf einer gefährlichen Körperverletzung im Raum. Letztlich aber wurde das Verfahren eingestellt mit der Auflage, 900 Euro an den Geschädigten zu zahlen. Was war geschehen?

Der angeklagte Student feierte am 1. Februar in einer Sinsheimer Diskothek. Auch ein 21-Jähriger war dort. Er hatte sein neues Auto dabei und seine Freundin. Weit nach Mitternacht wurde er jedoch mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht, seine Wunde am Auge musste geklebt werden. Jemand hatte ihm ein Glas ins Gesicht geschlagen. Hätte er seine Brille nicht aufgehabt, wäre möglicherweise das Auge verletzt worden. So jedenfalls sahen das Opfer und die Polizei den Vorfall.

Der Verletzte saß nach dem Angriff jedoch nicht alleine im Krankenwagen. Mit ihm fuhr ein weiterer junger Mann, ebenfalls blutüberströmt. Und mit einer frischen Verletzung an der Hand. Ihm wurde nun vorgeworfen, die Tat begangen zu haben, nachdem er die Freundin des Opfers auf der Tanzfläche angesprochen habe und es danach zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den Männern gekommen sein soll. Doch die Beweisführung gestaltete sich als schwierig. Im Wesentlichen sollten die Videoaufzeichnungen, die in der Diskothek gemacht worden waren, Licht ins Dunkel bringen.

Das Opfer wird wohl sein Leben lang eine Narbe im Gesicht ertragen müssen. Bestätigen, dass der Mann auf der Anklagebank jener war, der seine Freundin angesprochen und ihm das Glas ins Gesicht geschlagen hatte, konnte er jedoch nicht. Im Gemenge zwischen Tanzfläche, Treppe und Durchgang zu weiteren Ebenen der Diskothek, unter dem Einfluss von flackerndem Licht die Personen eindeutig zu identifizieren, dies fiel auch dem Polizisten, der die Videoaufzeichnungen ausgewertet hat, sowie dem Gericht, das sich diese nun zusammen mit dem Polizeibeamten ansah, schwer. Diese Videoaufzeichnungen jedoch waren entscheidend für die Beweisführung.

Der Polizeibeamte will den Täter an seinen markanten Schuhen erkannt und auf den Videos nachverfolgt haben, wie dieser – möglicherweise kurz nach der Tat, die jedoch nicht zu erkennen ist – die Tanzfläche recht "zügig" verließ. Im Gerichtssaal verfolgten nun die Richterin, die Staatsanwältin, der Verteidiger, der Angeklagte und der Polizist, der als Zeuge geladen worden war, eine halbe Stunde lang die Videoaufzeichnungen und suchten nach eindeutigen Indizien. Doch die Qualität der Clips, das flackernde Licht und die vielen Menschen ließ dies wohl nicht zu. Die entscheidende Stelle auf den Videos wurde nicht gefunden.

Das Opfer hatte den Vorfall so geschildert: Er sei mit seiner Freundin und drei Freunden in der Diskothek gewesen und habe sich im Hip-Hop-Bereich aufgehalten. Ein Mann im weißen Hemd habe plötzlich seine Freundin angesprochen, darauf habe er zu diesem gesagt, dass das Mädchen einen Freund habe und der andere daher weitergehen solle. Darauf habe dieser erwidert "Ich bin Kurde und du ein Hurensohn" und ihm ohne Vorwarnung das Glas ins Gesicht geschlagen. "Wenn ich blöd geworden wäre, hätte ich das ja noch verstanden. Aber so einfach aus dem Nichts ein Glas ins Gesicht zu bekommen, das hat mich besonders getroffen", meinte das Opfer.

Nachdem die Staatsanwältin schließlich zu bedenken gab, dass bei der Urteilsfindung der Sachverhalt einer gefährlichen – statt einer einfachen – Körperverletzung heranzuziehen sei, und nachdem der Verteidiger zu bedenken gab, dass sich sein Mandant, der von seinem Aussagerecht keinen Gebrauch machte, Sorgen um sein Leben mache und geweint habe, zog sich das Gericht mit Staatsanwältin und Verteidiger zur Beratung zurück. Zu bedenken gegeben hatte der Verteidiger außerdem, dass er auch die Freundin und die Freunde des Geschädigten als Zeugen – möglicherweise in einer Fortsetzung des Verfahrens – anhören wolle, wenn sich der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung erhärten solle.

Schließlich teilte die Vorsitzende mit, dass das Verfahren in Anbetracht der "vorliegenden Beweisschwierigkeiten" eingestellt werde. 900 Euro muss der Angeklagte dem Opfer in mehreren Monatsraten abstottern.