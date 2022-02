Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Sinsheim. (tk) Eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen im März 2021. Viele Menschen strömen Richtung Wiesental. Zahlreiche Polizisten sind dort. Plötzlich erschallen laute Rufe an der Zufahrt, es wird hektisch: "Anhalten! Halten Sie an!" Im abgesperrten Bereich rangiert ein Auto, bleibt schließlich stehen. Darin sitzt ein älteres Paar. Stoisch, der Fahrer wohl mit einer Art "Tunnelblick". Sie weigern sich, auszusteigen. Polizisten reden auf sie ein. Eine bedrohliche Situation? Schließlich könnte der Fahrer das Auto starten, plötzlich losrasen und Menschen gefährden. Oder eine Lappalie? Ausgelöst nach einer Kette von Fehleinschätzungen und Überreaktionen in einer sowieso schon aufgeheizten Situation?

Fest steht: Es ging glimpflich aus. Der 66-Jährige aus der Region, der jetzt vor dem Amtsgericht saß, hatte mit der Stoßstange seines Autos das Knie eines Polizisten berührt. Der Beamte erlitt laut seiner Ärztin eine Prellung, ließ sich vier Tage krankschreiben. Im Kuddelmuddel eilten zwei Kollegen dazu: Die Frau musste, um sich zu retten, wohl "mit einem Satz" zur Seite springen, als der Rentner rückwärts fuhr, während sie und der dritte Polizist das Nummernschild erfassen wollten. Ihnen passierte nichts.

Die drei Beamten der Bruchsaler Bereitschaft — alle Anfang bis Mitte 20 — sagten nun als Zeugen aus. Ein erfahrener Beamter der Kripo, der auch im Staatsschutz tätig ist, war dazugestoßen und ordnete jetzt das Geschehen in die Gesamtsituation ein. Weitere Polizeiaussagen wurden auszugsweise verlesen, darunter solche von einem "Anti-Konflikt-Team". Eine davon besagt, dass der vom Auto touchierte Beamte unversehrt gewesen ist. Der Angeklagte sagt, er habe den Verletzten "nicht sehen dürfen", obwohl er dies gewollt habe.

Gefährliche Körperverletzung, noch dazu sehenden Auges in Kauf genommen, mithilfe eines gefährlichen Gegenstands – nämlich dem Auto – und dies von Leuten, die in Diensten des Schutzes der öffentlichen Sicherheit und Ordnung tätig sind. Bei derlei Sachverhalten würden Gerichte, wie oft gesagt wird, kein Pardon kennen.

Trotzdem standen die Zeichen der Verhandlung schon früh auf Milde; angefangen beim Antrag von Verteidiger Klein auf einen "Deal" mit Staatsanwalt Fuchs und dem Gericht hinter verschlossener Tür. Der Angeklagte galt bislang als unbescholten, hat auch keine Punkte in Flensburg. Der Handwerker arbeitete von seinem 18. Lebensjahr bis zur Rente. Seine Frau, ebenfalls Rentnerin, verdient mit Nebenjobs etwas dazu. Mit kleinem Geld zahlen sie ihr Haus ab. Zu den Kindern und Enkeln besteht guter Kontakt. Eingedenk dies allem, brachte die Anklage ein Fahrverbot anstelle einer hohen Geldstrafe ins Spiel, um nicht Existenzen zu gefährden.

Warum er nicht ausgestiegen ist, wollte Richterin Bärbel Hönes wissen: Der Rentner habe sich gesorgt, dass die Polizisten "uns mit dem Gesicht auf den Boden knallen". Aus einer Gruppe heraus sei der Polizist regelrecht ins Auto hineingesprungen und habe auf die Motorhaube getrommelt, als das Paar den Wagen auf einer Grünfläche zwischen Stadthalle und Katharinenstift habe abstellen wollen. Die Polizisten schildern es anders: Es seien Absperrungen und Befehle ignoriert und der Beamte sei bewusst und "mit Augenkontakt" gerammt worden. Einmal sei auch "die Faust geballt", dann seien mit dem Auto gefährliche "Fluchtversuche" unternommen worden.

14 Monate Haft, auszusetzen zur Bewährung, drei Monate Fahrverbot, außerdem 2000 Euro Geldstrafe forderte der Staatsanwalt. Das Urteil lautete ein Jahr auf Bewährung sowie 50 Arbeitsstunden. Nach Einschätzung von Richterin Hönes habe es sich um eine Handlung mit drei Tatbeständen gehandelt, bei der auch eine "persönliche Überforderung mit der Situation danach" eine Rolle gespielt hat. "Eine Geldauflage ist nicht das Richtige", war sie der Ansicht, "ein Fahrverbot hat es nicht gebraucht." Verteidiger Klein hatte zuvor gesagt, dass sein Mandant "schon den langen Arm des Gesetzes" verspürt habe, als er den Unglückstag – zusammen mit anderen – in Polizeigewahrsam verbracht hat.