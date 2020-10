Sinsheim. (tk) Hätte er die Pistole mit einer Patrone bestückt und abgefeuert – nicht unwahrscheinlich, dass es ihm die Hand dabei zerfetzt hätte und Umstehende gefährdet worden wären. Dieser Umstand lässt Griffstück und Abzug einer Waffe zu "gefährlichen Teilen" laut Waffengesetz werden, auch wenn deren Lauf mit Heißkleber verstopft und er "kurz nach dem Patronenlager gebrochen" ist. Oder weil man aus den Teilen eine Waffe bauen kann. Wer sich auskennt, weiß das.

Zu solchen praktischen Überlegungen kam es am Donnerstag vor dem Amtsgericht aber nicht. Und auch nicht zu allzu vielen weiteren. Auch die Frage, ob da möglicherweise eine – wenn auch defekte – Pistole mit unklarer Vorgeschichte in Sinsheimer Büschen lag, war nicht von Interesse. Waffenfachkunde, möglicherweise auch Prozesserfahrung zeigten die überwiegend noch sehr jungen Handelnden wenig. Fast schien sich die Verhandlung in den Tiefen der Waffenrechtsdefinition zu verlieren.

Michael Glattfelder, Verteidiger des 26-Jährigen, war drauf und dran, die Richterin und die Referendarin der Staatsanwaltschaft aufs dünne Eis der Begrifflichkeiten zu führen. Etwa, ob man es nun mit einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat zu tun hatte; überhaupt mit einer echten oder eher einer "Anscheinswaffe", und ob der Angeklagte dies überhaupt hätte erkennen können.

Etwas Aufschluss gaben die Schilderungen des Zeugen, eines Polizeibeamten: Er und sein Kollege hatten die Gruppe junger Männer am 20. März am Verkehrsübungsplatz in Sinsheim kontrolliert; einem bekannten Treffpunkt von Männer- und Jungsgruppen, die zwischen Bahnhofsumfeld, Allee und dem Platz hin und her ziehen. "In einem Gebüsch" neben dem Platz will der in Sinsheim geborene Mann die 35-Millimeter-Pistole italienischen Fabrikats gefunden haben, um gleich darauf "etwas damit anzugeben".

Und welch Zufall: Die Waffe steckte kaum "im Brustbeutel" des Finders, kam auch schon die Zivilstreife um die Ecke und kontrollierte das Grüppchen. Den Beamten des Heidelberger Einsatzzugs sagte der junge Mann, "dass die Pistole von seinem Cousin" stamme und "wahrscheinlich" eine Schreckschusswaffe sei. Vor Gericht gab er an, dass der Verwandte das Fundstück hätte untersuchen sollen, etwa auf Echtheit.

Widersprüchliche Angaben zur Auffindesituation und zu den Besitzverhältnissen der Waffe. Doch diese interessierten sowohl Richterin als auch Staatsanwältin nicht weiter. Kurzzeitig lag sogar die Einstellung des Verfahrens im Raum, bevor – nach längerem Blättern in den Gesetzestexten und mithilfe der Smartphones – ein rettender Anruf bei der Staatsanwaltschaft in Heidelberg erfolgte.

Schließlich wurde der Polizist als Zeuge gehört, doch auch er konnte die Art der Waffe nicht zweifelsfrei zuordnen. Weil sie zwar "schwer war", offenbar jedoch zur zweifelsfreien Identifikation wesentliche Beschusszeichen fehlten, ließ der 27-jährige Beamte die 35er von Kriminaltechnikern untersuchen. Ein Gutachten eines Sachverständigen kommt zu dem Schluss, dass sie "nicht funktionsfähig" war, unter anderem weil Reste "von Heißkleber" im Lauf steckten. Über eine weitergehende Untersuchung der Pistole wurde nichts bekannt. Sie werde vernichtet, hieß es.

Bei der Kontrolle habe der 26-Jährige sich "besonnen und kooperativ verhalten", sagte der Beamte, "ganz anders als seine Begleiter". Beim Eintreffen der Zivilstreife habe die Gruppe zunächst probiert, das Weite zu suchen. Sein Verhalten und seine Lebensumstände – wohl auch der nach fachlichen Gesichtspunkten erkennbar schäbige Zustand der Pistole – wirkten sich aufs Urteil aus: "Ich bin Insolvenz", schilderte der Mann. Er lebe von Hartz IV, werde gerade bei einer Maßnahme der Arbeitsagentur geschult. Straffällig war er zuvor nicht geworden.

40 Tagessätze zu je zehn Euro muss er nun zahlen, wegen des unerlaubten Führens und Besitzens einer Waffe in einem "minderschweren Fall". Anfangs zögerlich, hatte die Staatsanwaltschaft zuvor scharf geschossen und sechs Monate Freiheits-, 2000 Euro Geldstrafe, drei Jahre Bewährungszeit und den Zuzug eines Bewährungshelfers gefordert.