Am Sinsheimer Amtsgericht wurde ein Fall aus Epfenbach verhandelt: Ein 57-Jähriger wurde verurteilt, weil er Ecstasy und Amphetamin besessen und verkauft hat. Foto: Christiane Barth

Sinsheim/Epfenbach. (cba) Auch "wenn er sich die Birne zuknallt", wie die Richterin sagte, hat er wohl noch mindestens eine geringe Menge zum Verkaufen übrig gehabt. Beim Prozess am Amtsgericht Sinsheim musste sich ein 57-jähriger Mann aus Epfenbach wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Drogenhandel verantworten. Das Urteil des Schöffengerichts lautete auf ein Jahr und sieben Monate. Glück hatte der Mann wohl trotzdem, denn drei Jahre Bewährung sprach das Gericht ebenfalls aus. Ob es Bewährung gibt, war die spannendste Frage, denn der Angeklagte, der sich nun einem regelmäßigen Drogenscreening zu unterziehen und sich in die Hände einer Suchtberatungsstelle zu begeben hat, ist bereits vier Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten.

"In schöner Regelmäßigkeit", wie die Staatsanwältin feststellte, sei er seit 2007 wegen der immer gleichen Delikte aufgefallen: Konsum von Amphetamin und Ecstasy. Beides habe er nicht nur konsumiert, sondern auch verkauft. Vier Mal wurde er bereits verurteilt, eine Freiheitsstrafe auf Bewährung hat er bereits abgegolten, die Amtsfähigkeit wurde ihm ebenfalls bereits abgesprochen.

Der Epfenbacher zeigte keinerlei Anstrengungen, sich gegen die Anklage zu stemmen. "Stimmt alles", räumte er die Vorwürfe unumwunden ein. Seine Verteidigerin sagte, mit dem Verkauf der Drogen habe er seinen eigenen Konsum finanzieren wollen. Ob nun der Handel oder der Eigenkonsum überwog, darüber konnte das Gericht nur spekulieren. "Ein bisschen was wird er schon selbst genommen haben", meinte die Richterin. Auch die Bezugsquelle blieb im Dunkeln: "Wollen Sie verraten, woher Sie das Zeug hatten?" fragte die Richterin. Doch darüber wollte der Angeklagte keine Auskunft geben.

Beim Verlesen seiner Eintragungen im Bundeszentralregister war jedoch unter anderem von einer Rückreise aus Belgien im ICE die Rede, bei der der Epfenbacher dem Bordpersonal aufgefallen war, weil er noch im Zug versucht habe, Drogen zu verkaufen. Bei der Durchsuchung habe man dann Ecstasy in einer Socke, die er bei sich trug, gefunden. 2016 habe man ihm zudem den "gewinnbringenden Verkauf" von Ecstasy in einer Diskothek nachgewiesen, in der er einem Türsteher aufgefallen war.

Aufgeflogen sei er nun dieses Mal, weil ihn der Vater eines jungen Mannes angezeigt hat, dem er Drogen verkauft habe, wurde im Laufe des Verfahrens deutlich. Jener Vater war auch als Zeuge geladen, wurde dann jedoch nicht angehört, weil das durch das Geständnis des Angeklagten überflüssig war. Allein eine Kriminalkommissarin, die mit dem Fall befasst gewesen war, sagte aus und teilte mit, was bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt wurde: unter anderem 284 Gramm Amphetamin, Ecstasy-Pillen, Ketamin (eigentlich ein Narkosemittel für Pferde), Spritzen, Mobiltelefone, 200 Euro, die in einer Uhr versteckt waren, sowie sogenannte "Poppers": Glasampullen mit flüssigen Drogensubstanzen. "Die werden gerne in der Schwulenszene zur Bewusstseinserweiterung angewendet", informierte die Polizeibeamtin die Richterin. Hinweise, die auf den Handel mit Drogen hindeuten, habe man jedoch nicht entdeckt, auch nicht bei der Handy-Auswertung.

Zugute gehalten wurde dem Angeklagten nicht nur sein Geständnis, sondern auch, dass er arbeitet und ein regelmäßiges Einkommen hat. Verschärfend auf das Urteil wirkte sich die Art der Betäubungsmittel aus. "Das sind keine weichen Drogen, sondern etwas, das auch schief gehen kann", gab die Richterin zu bedenken. Von einem minderschweren Fall, der die Strafe abgemildert hätte, wollte sie nicht ausgehen. Sie hatte keine Zweifel daran, dass er mit den Drogen Handel getrieben hat.

Die Verteidigerin bat indes, zu berücksichtigen, dass der letzte Eintrag im Bundeszentralregister fünf Jahre zurückliege. Die Staatsanwältin hob hingegen darauf ab, dass er "in schönster Regelmäßigkeit" strafrechtlich in Erscheinung trete, mit immer den gleichen Vergehen: "Er bleibt beim Amphetamin und beim Ecstasy". Dass er bislang noch keine Drogentherapie gemacht habe, wurde ebenfalls negativ gewertet. "Er braucht wohl regelmäßig einen Denkzettel, dass es so nicht weitergeht", stellte sie fest.

Die Verteidigerin hatte jedoch eingangs vorausgeschickt: "Er will eine Therapie machen." Bereits 2004 habe er angefangen, Ecstasy und Speed zu nehmen, meist am Wochenende auf Partys, zeitweise zwei bis drei Mal die Woche. Doch seit der Durchsuchung im Mai vergangenen Jahres habe er die Finger von den Drogen gelassen. "War wohl der Schock", meinte die Verteidigerin. "Wollen wir hoffen, dass das auch so stimmt", meinte die Richterin.