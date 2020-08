Angelbachtal. (ram) Auf ihrer letzten Sitzung vor den Sommerferien befassten sich die Gemeinderäte unter anderem mit der Auftragsvergabe zur Erneuerung zweier Brücken und mit den Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgemeinschaft.

Diskutiert wurde bei keinem der drei Tagesordnungspunkte, denn vor allem die Anpassung der Verwaltungsgebühren, die in einer großen Vorlage der Stadt Sinsheim dargelegt wurde, schien eine reine Formsache. Die letzte Satzungsanpassung habe es im Jahr 2016 gegeben, erklärte Hauptamtsleiter Diethelm Brecht. Da in der Gebührenkalkulation unter anderem auch Lohnsteigerungen zu berücksichtigen seien, sei eine regelmäßige Anpassung der Satzung erforderlich. Diese gelte im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft für Sinsheim, Angelbachtal und Zuzenhausen. Genehmigt wurde die neue Satzung in Angelbachtal einstimmig.

Bei einer Enthaltung wurde die geplante Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich "Gewerbegebiet Sinsheim-Dühren" beschlossen. Eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 5,6 Hektar, die bereits von Gewerbegebiet und Autobahn umgeben ist, soll im Rahmen des Verfahrens nun Gewerbefläche werden.

Einstimmig ermächtigten die Bürgervertreter die Verwaltung, die beiden ausgeschriebenen Fußgängerbrücken beim günstigsten geeigneten Bieter zu beauftragen. Drei Angebote lagen vor, erläuterte Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich. Jedoch habe man beim günstigsten Bieter noch Unterlagen nachgefordert, da die geforderte technische Spezifikation nicht eingehalten wurde. Nach Prüfung soll dann an den günstigsten geeigneten Bieter vergeben werden. Die Kosten für die beiden Brücken lägen dann bei 60.000 oder 64.000 Euro.

Insgesamt stehe im Haushalt für die Brückenerneuerung im Bereich der ehemaligen Jennemühle in Eichtersheim und am Verbindungsweg Hildastraße/Industriestraße über den Angelbach 80.000 Euro zur Verfügung. Die dortigen Holzbrücken sollen durch Fachwerktrogbrücken aus einer Aluminiumkonstruktion, die mit einem kunstharzbeschichteten, geschlossenen Belag versehen sind, ausgetauscht werden.