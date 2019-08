Von Tim Kegel

Sinsheim. Angefangen hat’s mit "Papierschnipseln", dann waren’s Kronkorken, dann Zigarettenschachteln - dann drei Massive Küchenstühle. Vermutlich aus dem siebten Stock des Postgarten-Hochhauses schoss das Mobiliar am Freitag in die Tiefe. Vorbei an Reinhard B. (Name geändert und der Redaktion bekannt) aus Stock fünf. Der hat die Polizei geholt und sagt: "so was geht gar nicht". Wer auch immer der Werfer war, er habe spielende Kinder in der "alla hopp!"-Anlage im Postgarten in Gefahr gebracht.

Einer der Stühle, tatsächlich massiv und aus hellem Hartholz gebaut, hing am Freitagnachmittag noch in einer Haselnuss, die beiden anderen auf einer Hecke. Mit in die Tiefe flogen Sitzkissen und ein Kindertäschlein mit Disney-Motiv.

Das Postgarten-Hochhaus, ein im Jahr 1974 gebauter Turm mit zwölf Stockwerken und knapp über 40 Meter hoch. Aus etwa 20 Metern Höhe kamen die Stühle geflogen, schildert B.: "So einer trifft Dich und schlägt dir das Genick ab." Der Werfer, wer auch immer es war, er habe nicht sehen können, wo die Stühle landen, glaubt der Zeuge.

Am späten Vormittag gegen 10.45 Uhr, als die Tat geschah, seien viele der Markisen auf den Balkons herausgekurbelt gewesen. Dass einer der Stühle im Baum landete, spreche auch eher für einen schwungvollen Wurf - ganz davon abgesehen, dass man dergleichen "halt einfach nicht macht".

Nun könnte man meinen, der Fall sei übertrieben, aufgebauscht. Vom Hochhaus-Garten bis zur beliebten Freizeitstätte sind es ja schon noch ein paar Meter. Und da ist ja schließlich auch noch das Gebüsch dazwischen. "Nein", sagt Reinhard B., und er zeigt: "Das Gebüsch ist schon die ,alla-hopp!’-Anlage."

Und tatsächlich: Der Streifen mit Eiben, Weißdorn- und Haselbüschen und anderen Gehölzen ist laubenartig angelegt, mit Trampelpfaden ausgetreten; mit Trinkpäckchen, Bonbonpapier und anderen typischen Kinder-Hinterlassenschaften versehen. Keine zwei Meter dahinter waren zwei der Stühle eingeschlagen. Der Dritte in der Baumkrone hing regelrecht über dem lauschigen Spielpfad.

Gibt’s vielleicht einen Verdacht? "Überhaupt nicht", sagt der Rentner, der früher bei der Bundeswehr war. Das Postgarten-Hochhaus sei "ein gutes bürgerliches Haus". Kronkorken-Schleuderer, Kippen-Schnipser und Stühlewerfer vermute man hier wirklich nicht, und das Ereignis "passt überhaupt nicht in unsere Nachbarschaft", sagt B.; er traue es "keinem Bewohner zu".

Doch passiert ist passiert. Die Polizei kam nach einer knappen Stunde, nahm den Fall auf. Einen Stuhlwurf Richtung "alla hopp!"-Anlage - das gab’s in Sinsheim bislang noch nicht.

Im Polizeipräsidium Mannheim war der Einsatz am Freitag bekannt, allerdings wusste man dort auch noch nicht so recht, wie er einzuordnen ist: Die bisherigen Erkenntnisse, räumte ein Polizeisprecher ein, seien "noch nicht der Weisheit letzter Schluss"; laut Einsatzprotokoll sei "Mobiliar aus dem siebten Stock geworfen" worden. Der glimpfliche Ausgang ringt dem Beamten ein Schmunzeln ab. "Unter X Vorbehalten" könne es sich genauso um einen Ehestreit handeln wie um einen "psychotischen Schub".

Der Ort sei das eigentlich kuriose an dem Fall, glaubt der Polizist: "Für Sinsheim ist das durchaus kurios" - in manchen Mannheimer oder Ludwigshafener Vierteln sei man "fast schon daran gewöhnt, dass was geflogen kommt".