Von Tim Kegel

Sinsheim. Erst Horden schreiender Kinder. Dann Corona. Dann Lockdown. Dann Superspreader-Events, trotz Lockdown. Dann nächtliche Treffen von Jugendlichen, trotz Ausgangssperre. "Poser" mit quietschenden Reifen, heulenden Motoren und dampfenden Wasserpfeifen. Und dann kamen die Ratten. Immer mehr davon.

So schildern es Nachbarn der "alla Hopp!"-Anlage im Postgarten und schießen gegen die Stadtverwaltung. In zahlreichen Schreiben klingt durch, dass die Nerven blank liegen. Auch Dagmar Roggatz ist verärgert. Sie tritt ein für die Belange ihrer Mutter, das Grundstück der Seniorin – "ihr Altersruhesitz", gekauft als der Postgarten noch ein Wiesenstück mit Brunnen und Bäumen war – grenzt ebenerdig an die Anlage. Bereits seit zwei Jahren werde die ältere Dame von "sich dort vermehrenden Ratten belästigt". Die Tiere knabberten an Kräutern und Blumen im Garten, hätten im Winter sogar "das Gartenhaus angenagt" und sich einzunisten versucht. Die Nager kämen dem Wohnhaus immer näher, man habe Fliegengittertüren einbauen müssen, um sie bei offener Balkontür vor dem Eindringen ins Haus zu hindern. Den Beweis können Roggatz und ihre Mutter antreten.

Die Stadtverwaltung hat Giftköder ausgelegt. Foto: Tim Kegel

Ratten. Auf grobpixeligen Handyfotos ist zu sehen, wie mehrere Tiere in der Mittagssonne auf dem Rasen hocken. Das Ratten-Aufkommen erklärt man mit "Fastfood und mitgebrachtem Essen", das in Zeiten einer geschlossenen Gastronomie verstärkt im Park eingenommen werden würde. Bildbeweis auch hier sind mehrere überquellende Mülleimer, am Tag und bei Nacht. Es stapeln sich Pizzakartons, Dönerpapier und Tetrapacks. Die Anlage werde erst am nächsten Morgen gereinigt – "zu spät"; nachts hätten die Ratten Zeit, sich "von den hinterlassenen Müllbergen zu ernähren". Tags liefen Kinder Risiko, beim Spielen im Sand Rattenexkremente aufzunehmen, die schlimmstenfalls Krankheiten übertragen können.

Selbst Giftfallen, welche das Rathaus auf dem Gelände postiert, würden nichts helfen. Nachdem Verwaltungsspitze und Ordnungsamt gegen die "Rattenplage" nichts unternehmen würden, "um wirklich Abhilfe zu schaffen", wandten sich einige Anwohner in den vergangenen Tagen ans Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Dort lautete die eher knappe Antwort, die Stadt Sinsheim habe bestätigt, "dass ein Rattenbefall im Alla- Hopp-Garten vorliegt"; man habe "das Ordnungsamt zur Rattenbekämpfung aufgefordert", welches weiterhin Ansprechpartner bei Rückfragen bleibe.

Dass es schwierig sei, Ratten Herr zu werden, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht und nimmt seine Leute in Schutz. Nach "eher zurückhaltenden Schätzungen" zur Rattenpopulation kämen "auf einen Bürger drei Ratten" – statistisch wären das weit über 30.000 Tiere allein in der Innenstadt von Sinsheim. Und Rattenbekämpfung nennt Albrecht eine aufwendige "Daueraufgabe", die man sich einfacher vorstelle, als sie ist: "Wir können nicht einfach in Rattenhausen anrufen und sagen: Lasst das mal", umschreibt Albrecht einige "Lehren aus der städtischen Rattenbekämpfung": Zum einen stellten sich die Tiere "sehr schnell auf die Bejagung ein", würden zum Beispiel Giftköder und vergiftete Artgenossen erkennen und Orte dann meiden. Dann verlagerten sich Ratten-Aktivitäten mitunter an andere Orte, oft solche "an denen gegessen wird", in Bereiche mit Imbissen und Gastronomie oder an denen anderweitig "viel gegessen und gekocht wird". Bei genauer Untersuchung habe man in der Vergangenheit festgestellt, dass "auch die Entsorgung von Lebensmitteln über die Toilettenspülung" – ähnlich wie Komposthaufen – Ratten anziehen. Entlang der Elsenz treffe man dauerhaft und trotz Bekämpfung immer wieder auf Ratten, aber auch an Stellen in der Stadt, die schwerer zu erklären, ja merkwürdig sind: "Ein Beispiel ist der Sparkassen-Vorplatz", sagt Albrecht. Auch bei der Mutter von Dagmar Roggatz habe ein Stadt-Mitarbeiter sich vergewissert, ob etwas auf dem malerisch gelegenen Grundstück Ratten anziehe, sagt sie – Fehlanzeige.

Auch Ordnungsamts-Leiter Florian Zangl hält Rattenbekämpfung für eine Daueraufgabe, der man jedoch "sowieso permanent nachkommen" müsse. Im Park sei es aufgrund der spielenden Kinder allerdings schwieriger, Köderfallen mit Gift aufzustellen. Manchmal seien ihm auch vermeintliche Ratten gemeldet worden, die sich dann als eines der vielen Nutrias entpuppt hätten – eine Art Kleinbiber, die am Elsenzlauf gründeln.

Dass die Ratten nur ein weiteres Argument seien, um gegen die Anlage als Ganzes vorzugehen, hält Zangl für möglich. Ein kleiner Personenkreis versuche "jede Möglichkeit zu nutzen, um die Anlage zu beanstanden". Dies reiche von Missachtungs-Vorwürfen von Corona-Regeln, "auch wenn kaum Besuch ist", bis hin zu Beschwerden "über Laubbläser, wenn der Bauhof aufräumt". Dass die Stadt Anliegen ignoriere, stimme nicht, man könne aber "aus verwaltungsökonomischer Sicht nicht auf jedes Schreiben eingehen"; andernfalls brauche es "allmählich eine eigene Abteilung". Den städtischen Arbeitern könne Zangl "nichts vorwerfen". Mülleimer würden turnusmäßig geleert, bei größerer Publikums-Frequenz entsprechend öfter.

Auch Gartenhäuschen wurden bereits angefressen Foto: Tim Kegel

"Die huschen täglich übers Grundstück", sagt Dagmar Roggatz, "und die sind schlau." Mit selbst gekauften Giftködern und elektrischen Fallen sei man den Ratten – mit Ausnahme nur einiger weniger Opfer – bislang nicht beigekommen; nun sollen Hochfrequenz-Töne die Tiere vom Gartenstück fernhalten.

Bei einem Treffen vor Ort machen sich vier Anwohnerinnen Luft: "Natürlich" spreche sie alles an, was an der Anlage aus ihrer Sicht zu beanstanden sei, gibt Dagmar Roggatz zu; die Probleme seien "nun mal vielfältiger Natur": der Lärm, ausgehend von den direkt vor den Gärten der schmucken Bungalows postierten Spielgeräten, die nächtlichen Treffen, die Ratten. Altbekannte und neue Argumente tragen sie vor; und dass man "ignoriert" werde. Das Ratten-Problem lasse sich "nur abstellen, wenn der Park auch abends sauber gemacht wird oder früher geschlossen wird", sagen sie.

Im Rathaus heißt es erneut, die Frauen aus der Gruppe seien die einzigen von Hunderten Anwohnern, die sich wehrten. Das Viertel zwischen Hauptstraße, Postgarten und Freibad sei seit jeher ein belebter Ort; die Beliebtheit gebe der Anlage Recht und man greife ein, wo es nur gehe, etwa mit Verordnungen, Verboten und Kontrollen.