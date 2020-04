Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Am 4. Mai beginnt an den Schulen wieder der Unterricht. Stark eingeschränkt, so will es das Kultusministerium. Am Gymnasium sollen die beiden letzten Jahrgänge, also die Prüfungsklassen, wieder die Schulbank drücken. Durch die Umstellung auf G 9 gibt es im Adolf-Schmitthenner-Gymnasium (ASG) jedoch derzeit keine Kursstufe 1: Denn die 11. Klasse ist bereits eine G 9-Klasse, die erst im übernächsten Jahr Abitur machen wird. Folglich wird im ASG am 4. Mai nur ein einziger Jahrgang, nämlich die Klassenstufe 12, wieder im Schulhaus sitzen: Das sind, wenn alle da sind, genau 80 Schüler, abzüglich derer, die mit Menschen aus Risikogruppen im Haushalt leben und derer, die krank sind.

Die restlichen rund 920 Schüler werden den Stoff über das Fernbeschulungssystem weiterhin zu Hause selbst pauken müssen. "Wir lassen uns aber regelmäßig von den Eltern Rückmeldung geben, wie das funktioniert", teilt Harald Frommknecht, Rektor des ASG, mit und weiß: "Alle Schüler wünschen sich einen stärkeren Kontakt zu den Lehrern." Zudem bleibe die soziale Komponente auf der Strecke: "Schule bedeutet ja nicht nur die Vermittlung von Fachwissen, im besten Falle erziehen wir ja die Schüler auch." Auch erfolge "Erziehung" innerhalb der Schülerschaft. "Der digitale Unterricht zu Hause kann den Schulalltag nicht ersetzen", räumt Frommknecht ein. Um Wissenslücken aufzuholen, soll die Zuständigkeit der Lehrer für ihre Klassen möglichst auch fürs nächste Jahr erhalten bleiben: "Wir denken, dass sich so Defizite leichter ausgleichen lassen."

Unter den 90 Lehrern zählen ebenfalls einige zur Risikogruppe. "Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass alle 25 Kollegen, die wir für die Kursstufe brauchen, zur Verfügung stehen", teilt Frommknecht mit. Unterrichtet wird nur in den Prüfungsfächern, in 30 Schulstunden pro Woche – ein normales Pensum, wie zu Nicht-Corona-Zeiten.

Die Klassenzimmer wurden bereits auf die neuen Hygienevorschriften ausgerichtet, Tische und Stühle versetzt. Die Schule geht auf Nummer sicher und schafft einen räumlichen Mindestabstand von 1,80 Meter. Für jedes einzelne Zimmer wurde so eine maximale Schülerzahl ermittelt, abhängig von der Raumgröße. "Ein großer Dank an unsere Hausmeister", sagt Frommknecht. Weitere Auflage: Die Schüler bleiben fix an ihrem Platz, pro Tag jedenfalls. "Die Wanderbewegung innerhalb des Schulhauses werden wir einschränken", erklärt der Rektor.

Auch der Fachunterricht soll daher im Klassenzimmer stattfinden, um etwa "Pilgerungen" in den Physik- oder Chemiesaal zu vermeiden. Wann nach der Abi-Stufe die weiteren Schüler nachziehen werden, ist bislang noch ungeklärt. Frommknecht geht davon aus, dass vor Pfingsten nicht mehr damit zu rechnen ist, sieht aber bereits jetzt vor, dann die Klassen möglicherweise in zwei Gruppen zu teilen und diese nur im zweiwöchentlichen Turnus an die Schulbank zu holen. Die jeweils andere Gruppe solle in der Zwischenzeit zu Hause unterrichtet werden, nach dem bekannten digitalen System: "Wir können nicht alle Schüler jeden Tag kommen lassen", unterstreicht der Schulleiter und hofft unterdessen, "dass man uns nicht während der Abiturphase noch weitere Schüler schickt". Er rechnet damit, dass auch das nächste Schuljahr nicht regulär beginnen wird.

Zu den Hygieneregeln gehören auch Seife und Einmalhandtücher: "Davon haben wir in rauen Mengen", sagt Frommknecht. Doch da gibt es noch ein Problem: Das Händewaschen dauere zu lange – 30 Sekunden pro Durchgang. Da müssten die Schüler zu lange anstehen. Die Virenfreiheit sei durch Desinfektionsmittel schneller und einfacher herzustellen – ohne Schlangestehen. Der Schulträger, die Stadt, sei gerade dabei, Spender aufzutreiben: "Unser Ziel ist es, in jedem Stockwerk und an jedem Eingang einen zu haben."

Abgeschafft sind vorerst gemeinsame Pausen. Diese sollen versetzt stattfinden, zudem werden die Schüler angehalten, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen: "Ich hätte nie gedacht, dass wir das mal anordnen", meint der Schulleiter. Maskenpflicht an der Schule herrscht zwar nicht, doch hat Frommknecht eine persönliche Meinung dazu: "Ich hätte gerne, dass die Schüler die Masken so lange tragen, bis sie an ihrem Platz sitzen." Doch dies werde in einer großen Konferenz noch zu besprechen sein.

Die Schule habe sich zudem in der Zwischenzeit bei den Busunternehmen erkundigt, wie viele Schüler wann aus welchem Ort anreisen. "Denn das ist auch noch so ein Thema", sagt Frommknecht, "aber wir haben das Glück, dass sich die erste Tranche an Schülern auf relativ viele Busse verteilt." Mit größeren Herausforderungen in Sachen Hygieneschutz, gepaart mit Logistik, rechnet der Schulleiter, wenn nach den Pfingstferien die Schülerzahlen vermutlich wieder steigen werden.