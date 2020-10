Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. "Wenn es stinkt, dann stinkt es bestialisch", sagt eine Anwohnerin. "Man kann es überall riechen, ob im Bad oder in der Hofeinfahrt." Und wie ihr geht es zahlreichen Bewohnern der Wagenbacher Straße und den davon abgehenden Seitenstraße. Sie haben dem Gestank nun den Kampf angesagt. "Seit einigen Wochen kommt es zunehmend zur starken Geruchsbelästigung nach Fäulnisgasen und chemischen Substanzen aus Kanalisation, Gullys und Siphons", heißt es in einem Schreiben einer Bürgerinitiative, das Dr. Jörg Haißer und Karl-Heinz Backfisch stellvertretend an Bürgermeister Tobias Haucap übergeben haben – zusammen mit sechs Seiten Unterschriften der betroffenen Anwohner. Am Dienstag stand die unappetitliche Angelegenheit im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung.

"Der ekelerregende Geruch ist oftmals kaum zu ertragen und dringt teilweise sogar über Siphons bis in die Häuser vor", heißt es weiter in dem Schreiben. Oftmals müsse man die Fenster geschlossen halten. "Auch ein Aufenthalt im Garten oder auf der Terrasse macht häufig keine Freude mehr."

Der Beginn des Problems ist laut Bürgerinitiative "eindeutig zeitlich mit der Umleitung des Abwassers des Mührigwegs durch die Wagenbacher Straße in Verbindung zu bringen". Denn viele Bewohner der Ringstraße, die zuvor über massive Geruchsbelästigung geklagt hätten, beschrieben nun ein Verschwinden des Problems. "Sie definieren den Geruch, der jetzt in den betroffenen Straßen neu aufgetreten ist, genau als den Geruch, den sie zuvor bei sich wahrgenommen haben", schreiben Haißer und Backfisch.

Im Rahmen der Erschließung des neuen Mischgebiets im Mührigweg wurde auch die Führung des Abwassers geändert. Anstatt wie bisher über die Ringstraße, wird das Wasser der drei Industriebetriebe nun über eine neue Abwasserdruckleitung über die Wagenbacher Straße abgeführt (wir haben berichtet). Nötig wurde dies, weil das Kanalnetz in der Ringstraße mit dem Anschluss der neuen Wohnhäuser im Mührigweg überlastet worden wäre, erklärt Jonas Bauknecht, Bauingenieur beim Büro Willaredt aus Sinsheim. Zudem habe es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) beim Verkauf der Flächen des ehemaligen Militärdepots an die Unternehmen die Vorgabe gegeben, dass diese ihr jeweiliges Wasser autark abführen müssen. Im Zuge der Baugebietserschließung sei man dieser Forderung nun nachgekommen, sagt Bauknecht.

"Wir haben das Thema nicht erst seit heute auf der Agenda", erklärte Bürgermeister Tobias Haucap. Bereits 2017 war die Geruchsbelästigung Thema in der Kommune – damals noch in der Ringstraße. Schon vor drei Jahren sei man auf Ursachenforschung gegangen, sagt Bauknecht.

Als erste Möglichkeit habe man die Pumpstation des Abwassers auf dem Gelände der Firma "Pakufol" ausgemacht, die kürzlich von Deutschlands größtem Entsorgungskonzern "Remondis" mit Hauptsitz in Lünen übernommen wurde. Mehr als eineinhalb Jahre lang wurden Proben genommen. "Es war keine Auffälligkeit zu erkennen", erklärte Bauknecht. Auch Pakufol selbst sei aktiv geworden und habe Flockungsmittel eingesetzt, die zu einer Verbesserung geführt hätten. Aber das Grundproblem blieb bestehen. Denn die Menge des häuslichen Abwassers – Bauknecht betonte mehrfach, dass sich entgegen der Vermutung der Anwohner keine chemischen Stoffe im Wasser befinden – reiche nicht aus, um den Austausch in den Leitungen zu gewährleisten. Dieser aktiviere sich erst bei einer gewissen Wassermenge im Pumpwerk.

Zu Bundeswehrzeiten habe es auf dem Gelände eine Nachblas-Station gegeben, die einmal am Tag die Leitungen ausgespült hätte. Bei einer Kontrolle habe man gemerkt, dass der Nachblas-Kompressor gestohlen wurde. Dieser wurde nun nachgerüstet, sodass die Leitungen nun regelmäßig gespült werden.

Bei einem Ortstermin am Dienstag hat sich Haucap selbst ein Bild von der Lage gemacht und auch einen Blick in die Kanalisation geworfen. Beim Betätigen der Nachblas-Station sei es nicht "zu 100 Prozent geruchsneutral" gewesen. Aber ihn hätten auch schon Stimmen erreicht, dass sich die Lage gebessert habe. Dennoch sei die endgültige Lösung noch nicht gefunden worden. "Was aber aufgefallen ist, ist, dass nicht nur das Abwasser steht, sondern es an manchen Stellen Ablagerungen von Toilettenpapier und verkrustete Fäkalien gibt." Daher wolle man nun eine Firma beauftragen, die den gesamten Kanal "so schnell wie möglich" reinigt.

Haucap bat die Anwohner darum, nun ein Protokoll zu führen, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten sie den Geruch wahrnehmen. Auch dies könne zur Ursachenfindung beitragen. Nach der Kanalreinigung wolle er sich wieder mit den Anwohnern vor Ort treffen und sehen, ob sich die Situation gebessert habe. "Wir schließen keine Ursache aus. Das Interesse, dass sich das ändert, haben wir alle."