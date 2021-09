Ittlingen/Sinsheim-Reihen. (zy) Zur Herstellung der technischen Sicherung am Bahnübergang "Friedensherrberge" in Ittlingen muss die Landesstraße 592 zwischen Ittlingen und Sinsheim-Reihen ab Freitag, 1. Oktober, für die Dauer von voraussichtlich rund vier Monaten gesperrt werden.

Wie mehrfach berichtet, erneuert die Deutsche Bahn derzeit die Signaltechnik und baut eine Schrankenanlage an dem bislang unbeschrankten Bahnübergang ein. Dazu wurde in den zurückliegenden Wochen die Straße rechts und links des Bahnübergangs verbreitert und die Gleise erneuert. Im zweiten Bauabschnitt wird nun die Landesstraße, die an der Gleisanlage vorbeiführt, um einige Meter in Richtung Osten verlegt, um dadurch eine größere Aufstellfläche vor den neuen Bahnschranken anlegen zu können. Die Fläche soll künftig so groß sein, dass auch große Traktoren mit zwei Anhängern dort warten können, ohne auf die Landesstraße beziehungsweise auf die Gleisanlagen zu ragen. Dazu wird der bisherige Straßenverlauf auf einer Länge von etwa 500 bis 600 Metern abgerissen und einige Meter weiter neu gebaut.

Bahn und Regierungspräsidium Stuttgart versuchen zwar, die Vollsperrung auf ein Minimum zu reduzieren, aber einige Monate werden die Arbeiten dennoch dauern. Aus Richtung Ittlingen kommend, beginnt die Vollsperrung unmittelbar nach der Zufahrt zum Anwesen Reihener Straße 52. Aus Richtung Reihen wird nach der Einfahrt zum Hamberger Hof gesperrt. Somit ist der Hamberger Hof nur aus Richtung Reihen erreichbar. Von Ittlingen aus führt die Umleitungsstrecke über die Kreisstraße 2146, nach Kirchardt zur Bundesstraße 39 und kurz vor Sinsheim-Steinsfurt wieder auf die L 592. Aus Richtung Sinsheim beziehungsweise von der Autobahn kommend, wird der Verkehr in Richtung Kirchardt auf die B 39 umgeleitet.