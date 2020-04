Am Ende des danach entstandenen Staus kam es an der Anschlussstelle Rauenberg zu einem weiteren Unfall. Foto: PR Video

A6 bei Sinsheim. (jubu/pri/pol) Leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein 80-jähriger VW-Fahrer nach einem Unfall auf der Autobahn A6 bei Sinsheim am Donnerstagnachmittag. Der Mann aus dem Landkreis Heilbronn war laut Polizeibericht kurz nach 13 Uhr die Auffahrt Sinsheim Richtung Heilbronn gefahren und wollte in der verkürzten Baustellen-Einfahrtsspur auf die A6 wechseln. Dabei kollidierte sein Auto mit einem Sattelzug und verkeilte sich darunter. Der Gesamtsachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf 25.000 Euro.

Der VW wurde rund hundert Meter an der Betongleitwand mitgeschleift, ehe der Lastwagenfahrer aus Polen sein Gefährt zum Stillstand bekam. Er gab an, den Mann nicht gesehen zu haben. "Der Unfallfahrer war nicht eingeklemmt, jedoch auf einen Rollstuhl angewiesen und verletzt. Deshalb entfernten wir in Absprache mit dem Notarzt die Fahrertür und konnten den Mann schonend retten", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess das Vorgehen der Floriansjünger vor Ort.

Neu zum Einsatz gekommen war bei den Wehrleuten eine Sichtschutzwand gegen Gaffer. "Die hiesige Autobahnmeisterei hält eine ähnliche Wand zwar auch vor, doch haben wir auch Einsatzstellen auf Bundes- und Landstraßen, bei denen wir nicht auf diese Ressourcen zurückgreifen können", so Hess. Die neue Sichtschutzwand sei eine Investition in die Zukunft, um Problemen wie Gaffer-Unfällen auf der Gegenspur Herr zu werden.

Während der Rettungsarbeiten war der zweispurige Bereich in der Baustelle für 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Dies übersah offenbar ein Autofahrer, der an der Anschlussstelle Rauenberg mit seinem Mercedes in einen Lkw am Stauende krachte. Bei dem Folgeunfall gab es keine Verletzten. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Update: Donnerstag, 2. April 2020, 17 Uhr