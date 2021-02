Kirchardt. (pol/rl) Ein in Schlangenlinien fahrender Toyota fiel am Sonntag auf der Autobahn A6 und im Ortsteil Berwangen auf. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Wagen war zunächst auf der Autobahn bei Sinsheim durch seine Fahrweise aufgefallen und dass er keine Kennzeichen hatte. Danach verließ der Toyota die Autobahn und fuhr in Richtung Kirchardt-Berwangen. Hier beobachteten weitere Zeugen gegen 15.30 Uhr, wie der Wagen nicht nur in Schlangenlinien, sondern zeitweise über den Bordstein fuhr.

In Berwangen bog der Toyota dann in die Hausener Straße ab und parkte danach in der Lindengasse. Kurz darauf sahen Zeugen einen Mann mit rotem Pullover und eine Frau aus dem Wagen aussteigen.

Auf der Hausener Straße kontrollierten dann zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte zwei Personen, auf die die Beschreibung zutraf. Diese gaben jedoch an, den Toyota nicht gefahren zu sein und verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamten.

Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige kleinen Führerschein besaß. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Da er einen Drogentest ablehnte, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei sucht nun weiteren Zeugen des Vorfalls oder die von dem Toyota gefährdet wurden. Diese können sich unter der Telefonnummer 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.