Drei Lkw waren am Unfall beteiligt. Der Fahrer des weißen Lastwagens hatte offenbar das Stauende übersehen. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Foto: Julian Buchner

Sinsheim-Steinsfurt. (cbe/pol) Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Lastwagenfahrer bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A6 am Mittwochvormittag erlitten. Außerdem musste der Rettungsdienst zwei weitere verletzte Lkw-Fahrer versorgen und in Kliniken bringen. Wegen der nötigen Vollsperrung ging auf der Strecke in Richtung Mannheim stundenlang nichts mehr. Hunderte Fahrer saßen zwischen Steinsfurt und Bad Rappenau in ihren Fahrzeugen fest, an der Anschlussstelle der Kurstadt wurde der Verkehr ausgeleitet.

Auf der A6 staute es sich bis Öhringen, die Ausweichstrecken über Land und durch die Ortschaften waren einmal mehr komplett überlastet. Und auch der Grund für den Unfall ist in der Region längst bestens bekannt: Stau auf der Autobahn nahe Sinsheim, zu geringer Abstand und ein unaufmerksamer Lkw-Fahrer.

Gegen 10 Uhr hatte sich auf dem abschüssigen Streckenteil zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim ein Stau gebildet. Laut Verkehrspolizei hatten drei Lkw-Fahrer nach dem momentanen Stand der Ermittlungen ihre Sattelzüge bereits bis zum Stillstand abgebremst. Ein vierter Fahrer bemerkte das Stauende offenbar zu spät, so dass sein Zugfahrzeug nahezu ungebremst und folglich mit großer Wucht gegen das Heck eines Sattelzuges prallte. Dieser Lkw wurde auf den davor stehenden Lastwagen geschoben, der dann noch gegen das Heck eines weiteren Lasters gestoßen wurde. Ineinander verkeilt standen die Lkw auf allen drei Fahrspuren.

Der mutmaßliche Unfallverursacher war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens erlitt schwere, der des davor stehenden Sattelzuges leichte Verletzungen. "Es war nicht einfach, zum Einsatzort zu kommen", berichtet der Rappenauer Einsatzleiter Thomas Wachno.

Soll heißen: Die Rettungsgasse bildete sich erst nach einiger Zeit. Da sich der Unfall unmittelbar vor der Abfahrt Steinsfurt ereignet hatte, war die Wehr der Kurstadt zuständig. "Sie hatten aber Bedenken, dass sie nicht rechtzeitig durchkommen", fügte der Sinsheimer Kommandant Michael Hess hinzu. Deshalb kam "seine" Wehr noch hinzu, indem sie an der Anschlussstelle Steinsfurt in entgegengesetzter Richtung auffuhr.

An zwei der Lastwagen entstand Totalschaden. Eine genau Zahl liegt zwar noch nicht vor, die Polizei geht aber - sehr vorsichtig - von mindestens 100.000 Euro Sachschaden aus. Die Bergung der Lkw gestaltete sich äußerst schwierig und zeitraubend. Während der Arbeiten wurde der Verkehr an der Abfahrt Bad Rappenau ausgeleitet. Auch dort, sowie in der Gegenrichtung bildeten sich kilometerlange Staus. Doch einige Verkehrsteilnehmer hatten Pech und mussten mehr als sechs Stunden zwischen Bad Rappenau und Steinsfurt ausharren: Viele verließen ihre Autos und Lkw, plauderten und verschoben Termine aus der Ferne, wenn es denn möglich war.

Eine Frau aus dem Raum Ludwigsburg verpasste ihren Flug nach Asien. "Ich habe bei der Fluggesellschaft angerufen, es stehen noch mehr Fluggäste im Stau und schaffen es nicht rechtzeitig", berichtete sie schief lächelnd. Nachdem klar war, dass die Sperrung für längere Zeit andauern würde, legten sich viele Lkw-Fahrer in ihrer Schlafkoje hin. Um 17.30 Uhr erklang dann die Durchsage der Polizei, dass es weiter geht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Bad Rappenau mit 22 Mann, die Sinsheimer Wehr mit 15 Kräften sowie die Feuerwehr Heilbronn mit neun Mann. Letztere war unter anderem auch mit einem Bergekran vor Ort.