Der Winterdienst der ViA6West betreut in den beiden Fahrtrichtungen der A 6 jeweils 47 Kilometer zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz. Foto: ViA6West/Michael Endres

Sinsheim/Bad Rappenau. (zg) Für Autobahnmeister Maik Dietrich genügt ein Blick aufs Handy, wenn es wieder einmal eine unruhige Nacht werden sollte. Denn per App bekommt er wie auch Betriebsleiter Tobias Kupfer eine Nachricht, falls winterliche Bedingungen zwischen Wiesloch und Heilbronn drohen. Die beiden Mitarbeiter von ViA6West Service sind dafür verantwortlich, dass der Verkehr auf der A6 ohne Behinderung rollen kann – gerade, wenn wegen klirrender Kälte Glatteis droht oder aufgrund von Schnee winterliche Bedingungen herrschen.

Rund 47 Autobahnkilometer werden von der ViA6West betreut – die "Männer in Orange" haben ihren Dienstsitz in Bad Rappenau unmittelbar neben der Autobahn. "Wir haben die Wetterlage immer genau im Blick", erklärt Kupfer. Unterstützung erhält die Truppe von Meteorologen, die als Dienstleister unter Vertrag sind. Auf der Grundlage von Satellitenbildern, Wetter- und Niederschlagsradar geben sie für den Kraichgau wie auch das Unterland eine Vorhersage ab. "Die stimmt mit 95 prozentiger Sicherheit", sagt Kupfer. Sollte kurzfristig eine extreme Wetterlage drohen, gibt es von den Wetterspezialisten für den Autobahnabschnitt eine Warnung per SMS.

Die Autobahnmeisterei – seit Mai 2017 von der ViA6West betrieben – hat damit Vorlauf, um sich auf Widrigkeiten beim Wetter vorzubereiten. Im Zwei- oder wenn notwendig im Dreischichtbetrieb sorgen die 18 Mann rund um die Uhr für Verkehrssicherheit auf der Strecke zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz.

Je nach Temperaturen sind die Streufahrzeuge frühzeitig unterwegs, "rein aus Prävention", erklärt der Betriebsleiter. Die A6 muss schon vorher abgestreut sein, bevor die erste Schneeflocke oder der erste Frost kommt – so der Anspruch. Technik hilft bei der Dosierung des Streusalzes, "das können wir grammgenau einstellen". Über die sogenannte Thermologic wird auf dem Streufahrzeug per Infrarottechnik die Temperatur der Fahrbahnoberfläche gemessen.

Der Computer dosiert auf diese Weise, wie viel Salz auf die Fahrbahn soll. "Der gezielte Einsatz von Streustoffen schont die Umwelt und erhöht auch die Verkehrssicherheit", sagt Kupfer. Ist Glatteis angekündigt, werden zwischen fünf und zehn Gramm pro Quadratmeter auf der Straße ausgebracht, "wenn’s richtig runtermacht, erhöhen wir auf 20 bis 30 Gramm je Quadratmeter", ergänzt Straßenmeister Maik Dietrich.

Das läppert sich auf dem großen Autobahnabschnitt, der ja sowohl in Richtung Heilbronn wie auch in Richtung Mannheim betreut wird. Pro Einsatz können das rund 30 Tonnen beim Räum- und Streueinsatz sein, wenn alle sechs Fahrzeuge auf ihren Einsatztouren sind.

Doch nicht ausschließlich Salzkörner kommen auf die Fahrbahn der A 6. Auch Sole, also in Wasser aufgelöstes Salz, wird versprüht – das soll ebenso die Glatteisbildung verhindern. Deshalb haben die Lastwagen der Autobahnmeisterei neben acht Kubikmeter Salz auch 3000 Liter Sole in einem Behälter geladen. "FS 30" nennen das die Fachleute: Feuchtsalz mit einem 30-prozentigen Sole-Anteil. Das Gemisch wird fein versprüht; es soll wie das Salz den Gefrierpunkt herabsetzen, um zu verhindern, dass sich Glatteis auf der Fahrbahn bildet.

Für die erwähnten Streuvorgaben gilt allerdings eine Ausnahme. Beim so genannten "offenporigen Asphalt" (OPA), besser bekannt als "Flüsterasphalt". Hier muss wegen des anderen Fahrbahnaufbaus etwas mehr gestreut werden, erklärt Betriebsleiter Kupfer. "Der OPA kühlt nämlich schneller aus und ist deshalb bei gefrierender Nässe anfälliger für Glatteisbildung." Apropos Salz: Im Betriebshof gibt es eine eigene Salzhalle – rund 3000 Tonnen passen hier rein.