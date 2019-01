Sinsheim. (pol/mare/jubu) Auf der Autobahn A6 hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein Kleintransporter auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim ungebremst auf einen Sattelzug eines 36-Jährigen auf, der am Stauende auf dem rechten Fahrstreifen stand. Dabei wurde der 20-jährige Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er schwebte in Lebensgefahr.

"Da der Fahrer schwere Kopfverletzungen hatte und im Beinbereich stark eingeklemmt war, mussten wir zunächst warten, bis der Notarzt die Erstversorgung durchgeführt hatte", berichtet Michael Hess, Einsatzleiter der Feuerwehr Sinsheim. Anschließend wurde der schwer eingeklemmte Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack seines Führerhauses befreit, vom Notarzt stabilisiert und mit dem Hubschrauber "Christoph 5" aus Ludwigshafen in eine Unfallklinik geflogen.

Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn für rund 45 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen - auch im Stadtbereich Sinsheim.

Die Polizei beziffert den Gesamtsachschaden auf rund 45.000 Euro.

Update: 16. Januar, 16.29 Uhr