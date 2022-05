Sinsheim. (RNZ) Für Sanierungsarbeiten am offenporigen Asphalt (OPA) zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim Süd wird die Autobahn A6 in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Das teilte die Projektgesellschaft ViA6West* am heutigen Dienstag mit.

Die Sperrung beginnt am kommenden Freitag um 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis zum Montag darauf folgenden 4 Uhr. (13. bis 16. Mai)

Als Umleitung Richtung Nürnberg wird empfohlen, an der Anschlussstelle Sinsheim abzufahren und der U61 zu folgen.

Die Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd ist während der Sperrung nicht direkt von der Autobahn aus erreichbar. Alternativ kann man über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke bis zur Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord und dann über die Brücke zwischen den beiden Rastanlagen erreicht werden. Der Beschilderung ist zu folgen.

* Die Projektgesellschaft "ViA6West GmbH & Co. KG", ein Unternehmen von Hochtief, DIF Infrastructure IV und Johann Bunte – wird die Bundesautobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg in Baden-Württemberg im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, diese vertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes, planen, finanzieren, bauen, betreiben und erhalten. Das Projektvolumen liegt bei rund 1,3 Milliarden Euro. Davon entfallen knapp 600 Millionen Euro auf den Bau.