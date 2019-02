A6 bei Sinsheim. (pol/mün) Auf der Autobahn A6 bei Sinsheim-Steinsfurt ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Erst hieß es, der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim sei gesperrt. Zwischenzeitlich musste für einen Rettungshubschrauber die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Derzeit sind die mittlere und die rechte Spur blockiert.

Aktuell gibt es etwa sieben Kilometer Stau. Während der Vollsperrung wurde der Verkehr in Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt von der Autobahn abgeleitet. Jetzt wird der Verkehr auf der verbliebenen linken Spur am Unfallort vorbeigeleitet.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Kleinlaster gegen 9.30 Uhr auf einen 40-Tonner-Sattelzug auf. Der Fahrer wurde im Kleinlaster eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, um den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus zu bringen.

Update: 5. Februar 2019, 10.58 Uhr