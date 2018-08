Sinsheim. (z) Nach den beiden Brückenabrissen im Juli bei Sinsheim nimmt sich die A6-Betreibergesellschaft ViA6West jetzt eine Autobahnquerung zwischen Balzfeld und Tairnbach vor. Das heißt: Die Autobahn wird erneut gesperrt, der Verkehr in Richtung Mannheim wird an der Ausfahrt Sinsheim abgeleitet. Dies dürften die Sinsheimer Stadtteile Dühren und Eschelbach sowie Angelbachtal zu spüren bekommen.

Der Arbeitseinsatz soll am Samstag, 15. September, 20 Uhr, beginnen und in der ersten Stufe bis Sonntag, 16. September, 22 Uhr, abgeschlossen sein. In dieser Zeit wird die bestehende Brücke abgeräumt. Eine Woche später, nämlich am Sonntag, 23. September, 2 bis 7 Uhr, wird dann eine Behelfsbrücke für die Kreisstraße K4271, die über die Autobahn führt, montiert - und die Autobahn erneut gesperrt.

Die ViaA6West gibt folgende Umleitungsempfehlung: Auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim (33a) wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und ebenfalls über die U68 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.

"Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Die Umleitungsstrecken führen über die Bundesstraße B39/ B292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.

Inwiefern die Sinsheimer Kernstadt von der A6-Sperrung betroffen sein wird, lässt sich schwer abschätzen. Bei den Brückabrissen im Juli hatte sich gezeigt, dass der Verkehrsfluss bei den Abfahrten vor dem Sperrstück im Stau stecken bleibt und deswegen viele Autofahrer bereits die vorangehende Anschlussstelle nutzten. Im Wiederholungsfalle könnte dieses Verhalten auch bei den September-Baustellen für viel Verkehr im Bereich Neulandstraße sorgen.

Die Projektgesellschaft ViA6West GmbH & Co.KG, bestehend aus den Firmen Hochtief, DIF Infrastructure IV und Johann Bunte - wird die Bundesautobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg im Auftrag der Bundesrepublik planen, finanzieren, bauen, betreiben und erhalten.