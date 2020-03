Sinsheim. (jubu/rl) Völlig ausgebrannt ist ein BMW am Freitagnachmittag auf der Autobahn A6 bei Steinsfurt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort berichtete, hatten die beiden Insassen des X3 kurz nach 17 Uhr die Autobahn zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim befahren. Kurz vor der Anschlussstelle Steinsfurt war ihr Wagen in Brand geraten. Der Fahrer steuerte noch in die Abfahrt in den Grünstreifen, das Paar konnte den Wagen rechtzeitig verlassen und den Notruf verständigen.

Aufgrund mehrerer unklarer Notrufe waren wegen einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung zunächst neben den Freiwilligen Sinsheimer Feuerwehren auch die Bad Rappenauer Wehrleute angefahren. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Wagen lichterloh, auch die Böschung daneben stand in Flammen. Die Wehren konnten das Feuer schnell löschen.

Während der Löscharbeiten waren die Auf- und Abfahrt rund eine Stunde komplett gesperrt, die Polizei regelte den Verkehr. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Reihen, Steinsfurt, Sinsheim und Bad Rappenau mit 10 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften.