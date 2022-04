A6 bei Sinsheim. (jubu) Am Mittwoch kurz vor 5 Uhr geriet ein VW Golf auf der Autobahn A6 in Brand. Der Fahrer hatte kurz zuvor Qualm an seinem Fahrzeug bemerkt, konnte es auf der Ausfahrtsspur der Anschlussstelle Steinsfurt steuern und unverletzt verlassen.

Der Golf stand beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus Sinsheim im Motorraum und auch teilweise im Fahrerraum in Vollbrand. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Ausfahrtsspur teilweise gesperrt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.