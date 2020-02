A6 bei Sinsheim. (jubu) "Plötzlich knallte es, ich habe nur nach hinten geschaut, ob nicht jemand auf unser Absicherungsfahrzeug geprallt ist", so Feuerwehr-Gesamtkommandant Michael Hess an der Einsatzstelle. Mit gleich zwei Unfällen hatten die freiwilligen Helfer am Donnerstag alle Hände voll zu tun.

Zunächst wurde die Feuerwehr gegen 15.50 Uhr alarmiert. Zwischen den Anschlusstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd war es zu einer Kollision mit mehreren Lastwagen gekommen. "Ein Sattelzuglenker war im Bereich der Ausfahrt zur Rastanlage Richtung Heilbronn an einem abfahrenden Autotransporter hängen geblieben", so Hess. Zuvor hatte er den Seitenspiegel eines weiteren Lastwagens touchiert. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die komplette Beifahrerseite war eingedrückt und zerstört. Am Autotransporter hingen noch die Reste der Zugmaschine. Nach einer Irrfahrt über den Grünstreifen der Abfahrtsspur blieb der zertrümmerte Lastwagen in der Zufahrt zum Rasthof Kraichgau Süd stehen. Auch die Ladefläche war beschädigt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte enormes Glück. Gesamtkommandant Hess zu Folge war er nicht eingeklemmt und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wrack seines Führerhauses steigen. "Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert", teilte das Polizeipräsidium Mannheim gestern Abend mit.

Die Aufgabe der Sinsheimer Feuerwehr beschränkte sich auf das Absichern der Unfallstelle sowie das abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe. Doch während des Einsatzes knallte es plötzlich auf der Gegenspur:"Genau gegenüber kam es zu einem weiteren Unfall", berichtete Hess. Die Feuerwehrleute packten kurzerhand zusammen - mit zwei Fahrzeugen rückten sie ab und fuhren über die Anschlusstelle Süd zu den Unfallbeteiligten.

Hier war der Fahrer eines mit Papier beladenen Sattelzuges aus Holland auf einen davor bremsenden Tankwagen aufgefahren. "Der Verkehr vor mir fing an zu stocken und ich habe noch etwa 70 Meter Abstand gehalten, da sehe ich im Rückspiegel den Hintermann auf mich zurauschen und dann kam der Aufprall", berichtete Fernfahrer Uwe. Sein Tankwagen war zum Glück leer, auch war er nur für den Transport von Lebensmitteln ausgelegt. Die beiden Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Ob der Unfallverursacher durch das Geschehen auf der Gegenspur abgelenkt war, und deshalb das nahende Stauende nicht erkannte, war zunächst unklar.

Während der Aufnahme beider Unfälle waren in Richtung Heilbronn/Mannheim jeweils der rechte Fahrstreifen gesperrt. Hinter den Unfallstellen bildeten sich kilometerlange Staus. Freiwillige Helfer des Technischen Hilfswerks Sinsheim waren im Nachgang mit Fachberatern vor Ort und leuchteten die Einsatzstelle zur Bergung aus. Den entstandenen Gesamtschaden der Unfälle konnte die Polizei bis Redaktionsschluss nicht mitteilen.

Update: Donnerstag, 20. Februar 2020, 18.43 Uhr

Update: 20. Februar 2020, 17.20 Uhr