Neckarsulm. (dpa-lsw) Ein Fahrbahnteiler hat in einem Baustellenbereich auf der Autobahn A6 in den vergangenen Tagen für insgesamt fünf ähnliche Unfälle gesorgt. Der jüngste ereignete sich am Montagabend, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete. Ein Lastwagen war demnach an dem Betonteil hängen geblieben. In der Folge liefen bei Neckarsulm nahe Heilbronn etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs. Die Autobahn war in dem Bereich mehrere Stunden gesperrt.

Fast derselbe Unfall hatte sich am Wochenende ereignet. Der Sprecherin zufolge war ebenfalls ein Lastwagen auf den Fahrbahnteiler aufgefahren und verlor danach rund 500 Liter Diesel. Außerdem habe es drei weitere, kleinere Unfälle an gleicher Stelle gegeben. Auch eine von der Polizei aufgestellte Warnleuchte vor dem Fahrbahnteiler habe den jüngsten Unfall am Montagabend nicht verhindern können.

Der Betreiber der Baustelle habe inzwischen reagiert und den Bereich kurzfristig aufwendig umgebaut. Die Situation sei nun entschärft, betonte die Sprecherin.

Update: Dienstag, 28. September 2021, 08.11 Uhr

Hunderte Liter Diesel laufen nach Unfall aus – Vollsperrung

A6 bei Neckarsulm. (jubu) Bei einem Lastwagenunfall liefen am Montagabend mehrere hundert Liter Diesel aus. Danach musste die Autobahn A6 bei Neckarsulm für die Reinigungs- und Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt werden.

Neckarsulm (dpa/lsw) – Nachdem auf der Autobahn A6 bei Neckarsulm nahe Heilbronn 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Lastwagens ausgelaufen sind, ist die Autobahn mehrere Stunden gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war ein 36 Jahre alter Lastwagenfahrer am Montagabend mit der rechten Seite seines Fahrzeuges an den Fahrbahntrenner aus Beton gekommen, wodurch der Tank aufgerissen wurde. Der Fahrbahntrenner sei auf mehreren Hundert Metern komplett zerstört worden. Warum es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.

Am Montag kurz vor 20 Uhr war ein Sattelzug zwischen Heilbronn/Neckarsulm und dem Weinsberger Kreuz unterwegs. An der Fahrbahnteilung bei der Abfahrt Neckarsulm fuhr der Lastwagen dann über mehrere transportable Betonsperren, wobei der Diesel-Tank abriss. Der Sattelzug fuhr noch rund 100 Meter weiter und blieb dort schwer beschädigt stehen. Die Fahrbahn war danach mit Betontrümmern übersät.

Danach verteilten sich große Mengen Diesel auf der Fahrbahn und liefen auch noch ins angrenzende Erdreich der aufgebaggerten Baustelle. Das Umweltamt prüfte am Abend, ob die Erde abgetragen werden muss.

Die Autobahn Richtung Nürnberg blieb am Montagabend für die aufwendigen Reinigungsarbeiten stundenlang voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Für die Feuerwehrleute aus Neckarsulm ist sowas mittlerweile ermüdender Alltag: Erst am Montagmorgen hatte ein anderer Lastwagen die Betonsperren niedergemäht und so für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Das gleiche passierte am vergangenen Samstag.

Update: Montag, 27. September 2021, 22.15 Uhr