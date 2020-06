A6 bei Kirchardt. (jubu) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstagnachmittag ein Mercedes auf der Autobahn A6 in Brand.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Wagen mit drei gegen 12.15 Uhr zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Rastplatz Bauernwald quoll Rauch aus dem Motorraum, weshalb der Fahrer auf dem Standstreifen anhielt. Kurz danach fing der Wagen Feuer.

Ein Fernfahrer hielt nun ebenfalls an und versuchte noch, die sich ausbreitenden Flammen mit seinen Feuerlöschern zu löschen. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Mercedes kurz darauf in Vollbrand stand.

Erst die zwischenzeitlich verständigte Freiwillige Feuerwehr Sinsheim brachte das Feuer vor Ort dann schnell unter Kontrolle.

Während der Löscharbeiten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, was einen mehrere Kilometer langen Stau verursachte. In diesem Stau kam es dann kurz nach 13 Uhr zu einem Unfall. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein BMW-Fahrer auf einem Wagen vor ihm auf. Die beiden Insassen des vorderen Autos wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn Richtung Heilbronn wurde nach dem Unfall gesperrt.

Rund 30 Minuten später kam es dann auf der Gegenspur in Höhe der Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. "Auf einmal hat es gekracht", berichtet eine Polizistin am Unfallort. Vermutlich beim Spurwechsel kollidierten dabei ein VW Caddy und ein Mercedes.

Die beiden Fahrer wurden verletzt und vor Ort vom Notarzt versorgt. Anschließend mussten sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch hier mussten die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden. Und auch diesmal wurde die Fahrbahn gesperrt, wodurch nun die A6 in beiden Richtungen dicht war, was zu weiteren kilometerlangen Staus führte.