A6 bei Kirchardt. (pol/mare/jubu) Lebensgefährlich verletzt wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A6 zwischen Steinsfurt und Bad Rappenau bei Kirchardt. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 13.40 Uhr übersah ein mit Stückgut beladener Sattelzug das Stauende. Der aus Ungarn stammende Lkw schob auf Höhe von Grombach einen aus Görlitz stammenden Muldenkipper auf einen Silozug eines Unternehmens aus Karlsruhe-Stutensee. Der Fahrer des Muldenkippers wurde hierbei in seinem Führerhaus eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 53 in eine Spezialklinik geflogen. Die beiden anderen Fahrer zogen sich mittelschwere bis schwere Verletzungen sowie Schocks zu und wurden nach ihrer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Bergung der völlig ineinander verkeilten Fahrzeuge gestaltete sich als schwierig. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des Sattelschleppers abgerissen. Das Blechknäuel erstreckte sich über drei Fahrspuren. Die A6 musste während der Arbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg zeitweise voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in die Abendstunden an. Der Verkehr wurde derweil an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt ausgeleitet. Auf den Umgehungsstrecken kam es ebenfalls zu massiven Behinderungen.

Michael Hess, Gesamtkommandant der Feuerwehr Sinsheim und Stadtbrandmeister führt das Unglück auf mangelnde Aufmerksamkeit zurück, der Unfallverursacher war offenbar ungebremst ins Stauende gefahren. Der Notarzt erreichte direkt mit dem Hubschrauber den Unfallort, wodurch eine zügige Erstversorgung der Verletzten ermöglicht wurde. Einsatzleiter Michael Hess zur RNZ: „Wir hatten Glück, dass kein Gefahrgut im Spiel war und der Lkw nur Stückgut geladen hatte.“

Update: 31. Januar 2019, 21.16 Uhr