A6 bei Kirchardt. (jubu) Wegen eines brennenden Autos rückte die Feuerwehr Sinsheim am Sonntag um 16.17 Uhr aus. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau war in Fahrtrichtung Heilbronn ein Fiat in Brand geraten. Die Insassen konnten ihr qualmendes Fahrzeug kurz nach dem Rastplatz Bauernwald auf dem Standstreifen abstellen und es unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr brachte den Brand im Motorraum rasch unter Kontrolle. Während des Löscheinsatzes waren die rechte und mittlere Spur gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Bergungsdienst von der Unfallstelle abgeschleppt.