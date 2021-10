A6 bei Heilbronn. (jubu) Nach einem Unfall mit Beteiligung eines Gefahrgut-Lkw musste die Autobahn A6 bei Heilbronn am Dienstvormittag teilweise gesperrt werden. Kurz nach 10 Uhr hatte sich zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim ein Stau gebildet. Dessen Ende übersah der Fahrer eines mit Alkohol beladenen Gefahrgut-Tankzuges und prallte auf einen mit Salatöl beladenen Lebensmittel-Tankzug.

Während die beiden Lkw-Fahrer unverletzt aus ihren Fahrerhäusern steigen konnten, begann für Feuerwehr und Bergungsdienst die Arbeit. "Wir mussten die verkeilten Fahrzeuge voneinander trennen und darauf achten, dass kein Salat-Öl aus dem vorderen Tankzug austritt", erklärte Jörg Oschinsky vom Bergungsdienst Herbold vor Ort. Aus dem Alkohol-Laster trat nichts aus.

Die rechte Spur in Richtung Nürnberg war deshalb für mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau, an dessen Ende es zu einem weiteren Unfall kam. Hier stießen drei Pkw kurz vor der Unfallstelle zusammen. Verletzte soll es auch hier keine gegeben haben. Es kam bis in den Mittag hinein zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 12.33 Uhr